Solicitudes de visas a EE. UU. han aumentado, pero así mismo lo habrían hecho los rechazos

Imagen de referencia de ciudadanos esperando su entrevista para la visa en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El número de solicitudes de visa de Estados Unidos hechas por colombianos va en aumento, pero así mismo ha crecido la tasa de visas negadas. Así lo asegura la firma Visas Gómez & Asociados luego de cruzar datos de la Embajada de EE. UU. en Colombia con cifras propias de más de 10.000 clientes asesorados.

Esto ocurre en la antesala del Mundial de Fútbol que, a mitad de año, se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Muchas personas desconocen que existen herramientas como el FIFA Pass o la posibilidad de presentarse en otros países para agilizar las citas; sin embargo, estas alternativas no garantizan la aprobación de la visa, ya que la decisión final depende exclusivamente del cumplimiento de los criterios migratorios establecidos por Estados Unidos”, aseguró la firma en un comunicado de prensa.

Vale la pena recordar que a comienzos de año, la Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció un acceso prioritario a citas para la visa a los titulares de entradas para el Mundial de 2026. Se trata del FIFA PASS y funciona para quienes hayan adquirido las boletas a través de la página web oficial del órgano que rige el fútbol en el mundo.

La Embajada enfatizó en ese momento que todos los solicitantes deben someterse a los procesos de evaluación de seguridad y cumplir con los requisitos para la aprobación.

Según el informe de Visas Gómez & Asociados, en lo que va de 2026 los colombianos han presentado más de 123.000 solicitudes de visa B1/B2 (Turismo/Negocios), lo que representa un incremento cercano del 17 % respecto a la cifra de solicitudes del periodo enero-marzo de 2025.

“De las 123.000 solicitudes presentadas este año, el análisis da cuenta que la Embajada de EE. UU. aprobó 82.500 solicitudes y negó más de 40.500; es decir, una tasa de rechazo del 32,87 %. Una cifra que muestra un aumento de al menos un punto porcentual respecto a la tasa de rechazo de 2025, que se situó en 31 %”, añade el documento.

“El análisis permite destacar que ha habido un aumento en la rigurosidad del estudio de visado, reflejado en el salto de la tasa de rechazo. Esto indica que, aunque el interés por viajar creció por el Mundial de Fútbol, los criterios de evaluación se han vuelto mucho más estrictos bajo las nuevas directrices de la administración Trump”, señaló Leonardo Novoa, gerente general de Visas Gómez & Asociados.

Por lo anterior, según el ejecutivo, es necesario que “los colombianos sean más cuidadosos a la hora de hacer las solicitudes de visa. Relacionar información más precisa, tener un contexto financiero más estructurado y asesorarse adecuadamente, con el fin de no malgastar tiempo y dinero”.

Según la firma, el perfil de los colombianos a quienes sí les aprueban las solicitudes de visa es el de “aquellos que logran una concordancia absoluta entre lo que declara y lo que el oficial migratorio puede verificar. Así mismo, aquellos que tienen una estabilidad laboral de más de dos años y una situación financiera sólida”.

En cuanto a las características más comunes entre aquellos a quienes se les negó la visa “están aquellos que no logran demostrar un arraigo al país o a quienes se les detectan inconsistencias en los datos compartidos en el formulario”.

“Muchos solicitantes no consideran que la Embajada de EE. UU. cruza información con bases de datos públicas en Colombia como SISPRO, antecedentes de todos los tipos, aportes a seguridad social, entre otros; con lo cual pueden corroborar la información que se comparte”, concluyó Novoa.

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