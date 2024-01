“Solo quedamos un hombre y una mujer”, dice Haley, única rival republicana de Trump

La candidata republicana a la presidencia, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, habla durante un mitin "Get out the Vote" en Peterborough, New Hampshire, EE.UU., el 20 de enero de 2024. Haley está luchando con el expresidente estadounidense Donald J. Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por las primarias republicanas de New Hampshire celebradas el 23 de enero de 2024.

Foto: EFE - CJ GUNTHER