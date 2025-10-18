“Solo si Dios lo quiere”: Michelle Bolsonaro y la incógnita sobre su salto a la política

Con Jair Bolsonaro condenado e inhabilitado para postularse en las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil, su esposa, Michelle Bolsonaro contempla ser candidata. Foto: AFP - DOUGLAS MAGNO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con su esposo Jair Bolsonaro fuera de carrera tras ser condenado por golpismo, ¿Michelle Bolsonaro se lanzará a las presidenciales de 2026 en Brasil? La respuesta está principalmente en manos de Dios y del exmandatario, dice la ex primera dama a la AFP.

Cara femenina y evangélica de la derecha brasileña, Michelle Bolsonaro, de 43 años, suena para reemplazar al líder ultraconservador junto a nombres como el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas.

“Cualquier decisión sobre posibles candidaturas pasará por un debate profundo con mi marido (...) y será fruto de mucha oración para discernir sobre la misión que Dios, eventualmente, quiera confiarme”, responde por escrito.

En prisión domiciliaria y condenado en septiembre por un intento golpista en 2022, Jair Bolsonaro no podrá presentarse a las elecciones del año que viene contra el probable candidato de la izquierda, el presidente Lula.

El nombre de su esposa también se baraja para vice o senadora, aunque ella dice que “aún es temprano” para hablar de candidaturas.

“Bolsonaro es y seguirá siendo el mayor líder de la derecha en Brasil”, sostiene. Y se queja de intentos de “imponer (al expresidente) indicaciones anticipadas de candidatos”.

La historia de Michelle Bolsonaro

Tercera mujer de Bolsonaro, esta conservadora -27 años más joven que su marido- se presenta como un ama de casa tradicional y puente hacia un electorado femenino esquivo para el bolsonarismo.

“Michelle es quien ponía orden en la casa”, ha dicho Bolsonaro sobre su propio gobierno (2019-2022). La ex primera dama es intérprete para sordos, oficio que solía practicar en misas.

En los últimos años también entrenó su oratoria, con resultados: su discurso fue el plato principal del primer acto bolsonarista en Sao Paulo, tras el arresto de su marido. Provocó llantos en la platea femenina.

Casada con un hombre cuestionado por expresiones machistas, Michelle Bolsonaro dice que el feminismo “se desvirtuó”.

“Dejó de preocuparse por las necesidades reales de las mujeres para bucear en los objetivos dudosos de la agenda woke”, opina.

Hija de un chofer de ómnibus y un ama de casa, Michelle de Paula Firmo Reinaldo -su nombre de nacimiento- es la mayor de cinco hermanos criados en un barrio pobre de la capital Brasilia.

De joven hizo algunos trabajos como modelo y como promotora de supermercado. Entonces ya frecuentaba una iglesia evangélica.

Conoció a Bolsonaro en 2007, cuando él era diputado y ella había conseguido un puesto como secretaria de un legislador progresista en el Congreso. El ahora condenado por golpismo la contrató en su despacho y se casaron poco después.

El expresidente se ha defendido de críticas por comentarios racistas bajo el argumento de que el padre de su esposa es negro.

Padre de cuatro varones de matrimonios anteriores, Bolsonaro revirtió una vasectomía para tener con ella a Laura. A su única hija, dijo el expresidente, la concibió en un “momento de debilidad”.

La postura política de Michelle

Michelle Bolsonaro preside la rama femenina del conservador Partido Liberal y a la vez articula entre su marido -que se declara católico- y sectores de las iglesias evangélicas, con fuerte influencia en el electorado de derecha.

En la campaña de 2022 aseguró que el “comunismo” iba a “perseguir a los cristianos de Brasil”.

Ha sido denunciada por intolerancia religiosa tras repostear un video que decía que Lula había “vendido su alma” a cultos de matriz africana. La fiscalía archivó la denuncia con base en la libre expresión.

Activa y popular en redes sociales, Michelle Bolsonaro denuncia una “farsa judicial” contra su esposo, condenado a 27 años de prisión por un intento de aferrarse al poder tras perder contra Lula en 2022.

El gobierno de Donald Trump castigó con aranceles a Brasil por el juicio a su aliado Bolsonaro.

La ex primera dama sostiene que las sanciones de Estados Unidos “vinieron por culpa de nuestros gobernantes” y de “autoridades brasileñas (...) que violan derechos humanos”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com