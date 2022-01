Somos estadounidenses: así respondieron los afroamericanos a McConnell en Twitter

En Twitter no solo le siguen reclamando a McConnell, sino que también le han dado una respuesta muy directa y particular: “somos estadounidenses”, le replicaron a este senador usando el Hashtag #MitchPlease, lo que traduce a #MitchPorfavor. El senador fue tendencia en esta red social con más de 230.000 tweets hablando de él. Foto: Agencia AFP

Los comentarios de Mitch McConnell han causado indignación en Estados Unidos, en donde lo han tildado de racista. Esta acusación fue hecha después de que el senador hiciera unos comentarios en el Capitolio, mientras los republicanos bloqueaban la legislación que le hubiera permitido el acceso al voto a muchas personas. 📌📌📌 Lea más sobre esto: ¿Por qué se cayó (por quinta vez) el proyecto de ley de derecho al voto en EE.UU.?

A McConnell se le preguntó cuál era el mensaje para los votantes afroamericanos que estaban preocupados por no poder votar durante las elecciones intermedias de este año si el Congreso no aprobaba este proyecto de ley. El senador respondió: “Esta preocupación está fuera de lugar porque, si miras las estadísticas, los votantes afroamericanos están votando en un porcentaje tan alto como los estadounidenses”, dijo el senador.

Por un lado, sus afirmaciones no son correctas. Por ejemplo, “alrededor del 70,9 % de los votantes blancos emitieron su voto en 2020, en comparación con el 58,4 % de los no blancos”, según el Centro Brennan, citado por The Guardian. A esto se suman las restricciones electorales como las aprobadas por 19 estados el año pasado.

Por otro lado, para muchas personas, esta distinción entre “afroamericanos” y “estadounidenses” refleja el racismo de McConnell, pues da a entender que no considera que estos dos grupos poblacionales no pertenecen a la misma categoría y por eso hace esta diferenciación. McConnell, por su parte, ha explicado que sencillamente se equivocó al hablar.

De acuerdo con The Washington Post, McConnell y su equipo aclararon que el congresista se equivocó al hablar y lo que realmente quiso decir fue “todos los estadounidenses” y no solo “estadounidenses”. Es decir que el senador quiso comunicar esto: “Los votantes afroamericanos están votando en un porcentaje tan alto como todos los estadounidenses”.

Hablando con periodistas en Kentucky, McConnell indicó lo siguiente: “Miren, creo que me he dado a entender, nunca antes me habían acusado de este tipo de cosas. Es hiriente y ofensivo, y creo que algunos de los críticos saben que es una tontería”, aseveró el senador.

Además, mediante un comunicado publicado horas antes, McConnell mencionó que ha “señalado constantemente la participación récord de todos los votantes en las elecciones de 2020, incluidos los afroamericanos”.

Sin embargo, en Twitter no solo le siguen reclamando a McConnell, sino que también le han dado una respuesta muy directa y particular: “somos estadounidenses”, le replicaron a este senador usando el Hashtag #MitchPlease, lo que traduce a #MitchPorfavor. El senador fue tendencia en esta red social con más de 230.000 tweets hablando de él.

“Ser negro no te hace menos estadounidense, sin importar lo que piense este hombre cobarde”, tuiteó Charles Booker, un demócrata que compite contra el senador Rand Paul, republicano, por el escaño de Paul en Kentucky.

“Oye [McConnell], para tu información, también soy estadounidense”, tuiteó el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, un hombre afroamericano.

El congresista demócrata de Illinois, Bobby Rush, rápidamente refutó el comentario de McConnell y dijo en un tuit: “Los afroamericanos SON estadounidenses. #MitchPorfavor”.

Asimismo, la senadora demócrata Diana DeGuette, representante de Colorado, expresó su descontento por esta red social.

“ESTO ES ASQUEROSO: Para defender su postura contra el derecho al voto, Mitch McConnell cita “estadísticas” de que “los votantes afroamericanos votan en un porcentaje tan alto como el de los estadounidenses”. ¡Los votantes afroamericanos SON AMERICANOS y sugerir lo contrario es lo más racista posible!”.

Malcolm Kenyatta, candidato demócrata al Senado por el estado de Pensilvania, alegó que las palabras de McConnell no fueron un desliz, sino un reflejo de la mentalidad del partido republicano hacia los votantes afroamericanos.

“Los comentarios de Mitch McConnell que sugieren que los afroamericanos no son completamente estadounidenses no fueron un desliz freudiano, fue un silbato para perros. Lo mismo que ha hecho durante años”, dijo Kenyatta.

