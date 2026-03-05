Publicidad

Home

Mundo
América

Sorpresa en Estados Unidos: Trump destituye a Kristi Noem, secretaria de Seguridad

El departamento, del que dependen organismos clave para Trump como ICE, está en plena crisis y está cerrado por falta de financiación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo y Agencia EFE
05 de marzo de 2026 - 07:04 p. m.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llega a una conferencia de prensa en Nueva York.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llega a una conferencia de prensa en Nueva York.
Foto: EFE - OLGA FEDOROVA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026 y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, mientras la agencia permanece cerrada por falta de fondos.

NOTICIA EN DESARROLLO. Sugerimos recargar esta ventana para recibir nuevas actualizaciones.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Kristi Noem

Estados Unidos

Donald Trump

Noem

Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.