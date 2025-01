Sospechoso del ataque en New Orleans actuó solo y se “inspiró 100 % en ISIS”: FBI

Paramédicos patrullan en el centro de la ciudad, cerca del lugar del atropellamiento en Nueva Orleans, Luisiana. Foto: EFE - DAN ANDERSON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Shamsud-Din Bahar Jabbar, un veterano del Ejército de 42 años de Texas, fue identificado por las autoridades estadounidenses como el principal sospechoso en un ataque en Año Nuevo que dejó a 14 personas muertas y a decenas más heridas en New Orleans. En una conferencia de prensa de este jueves, Christopher Raia, funcionario del FBI, catalogó lo sucedido como un “un acto de terrorismo, premeditado y malvado”.

Los agentes creen que el hombre, que atropelló con una camioneta a los asistentes a una celebración de fin de año, actuó solo y estaba “100 % inspirado en ISIS”. Durante las declaraciones hechas a periodistas, el oficial del Buró Federal de Investigaciones comentó que el sospechoso declaró su afiliación al Estado Islámico en redes sociales. Además, en un video publicado en internet, Jabbar aseguró que su plan original era herir a sus familiares y amigos, pero le preocupaba que la cobertura de los medios de comunicación no se centrara en la “guerra entre creyentes e incrédulos”, según informó Raia. Se cree que el responsable del ataque se unió a la organización terrorista el verano pasado.

El FBI también afirmó que “en este momento no hay un vínculo definitivo entre el ataque en New Orleans con el de Las Vegas”, donde explotó un Tesla Cybertruck a las afueras del Trump International Hotel, donde murió una persona, aunque las autoridades no han descartado aún esta posibilidad. También se conoció que los investigadores encontraron dos artefactos explosivos en refrigeradores en el barrio Francés y que unas imágenes de seguridad muestran a Jabbar colocándolos en los lugares donde posteriormente fueron hallados. Uno estaba en la esquina de Bourbon y Orleans Street y otro estaba a unas dos cuadras de distancia. Ambos fueron puestos a salvo.

Por su parte, la alcaldesa de New Orleans, LaToya Cantrell, les dijo a los periodistas que la calle Bourbon, escenario del ataque, fue despejada, al igual que comentó que las víctimas fueron identificadas y que sus familiares fueron notificados. La funcionaria habló de la resiliencia de la ciudad y dijo que “está lista para seguir organizando eventos a gran escala, porque está preparada para recibirlos en cada paso”. De hecho, el Super Bowl será en New Orleans, en Caesars Superdome de Luisiana, y este jueves se tiene previsto seguir con el Sugar Bowl, un partido de fútbol americano universitario.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com