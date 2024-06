Steve Bannon, exasesor de Trump, deberá entregarse a prisión antes del 1 de julio

Unos meses después de que fue declarado culpable de desacato al Congreso en Washington, los fiscales estatales de Manhattan acusaron a Steve Bannon de malversar el dinero que ayudó a recaudar para un grupo que respaldaba el muro fronterizo de Donald Trump. Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves a Steve Bannon, que fue asesor del expresidente republicano Donald Trump, que ingrese en prisión el próximo 1 de julio para cumplir su condena por desacato al Congreso.

Bannon fue condenado en octubre de 2022 a cuatro meses de cárcel por haberse negado a comparecer ante el comité que investigaba el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021 mientras los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden frente al expresidente republicano, tras las elecciones de 2020.

El ultraderechista, de 70 años, es uno de los dos exmiembros del círculo íntimo de Trump que afrontó un proceso judicial por no participar en la investigación parlamentaria. El segundo, el exasesor de Trump en la Casa Blanca, Peter Navarro, ingresó en la cárcel el pasado marzo para cumplir otra pena de cuatro meses de privación de la libertad.

Bannon había apelado la sentencia, pero un tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia confirmó el pasado 10 de mayo su condena penal. Su sentencia había quedado en suspenso, a la espera de que se resolviera la apelación, según la cadena NBC News.

El comité quería que Bannon testificara porque creía que tenía algún conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir ese 6 de enero de 2021, cuando miles de seguidores de Trump asaltaron la sede del Congreso estadounidense. La violenta irrupción dejó cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.

Ahora bien, según se lee en The New York Times, los problemas legales de Bannon no acaban aquí. De hecho, es probable que continúen después o incluso durante su tiempo en prisión. Unos meses después de que fue declarado culpable de desacato al Congreso en Washington, los fiscales estatales de Manhattan lo acusaron de malversar el dinero que ayudó a recaudar para un grupo que respaldaba el muro fronterizo de Trump. El juicio por fraude está programado para finales de este año en el mismo tribunal de Manhattan donde el expresidente republicano fue condenado recientemente por cargos de falsificar registros comerciales para encubrir un escándalo sexual en plena campaña presidencial de 2016.

