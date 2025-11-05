Logo El Espectador
05 de noviembre de 2025 - 01:20 p. m.

Sube a 7 el número de fallecidos tras un accidente de avión en Estados Unidos

La aeronave explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona. La causa del accidente está bajo investigación de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

