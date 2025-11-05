05 de noviembre de 2025 - 01:20 p. m.
Sube a 7 el número de fallecidos tras un accidente de avión en Estados Unidos
La aeronave explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona. La causa del accidente está bajo investigación de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación