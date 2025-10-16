Logo El Espectador
Mundo
América
Sucesión sin cambio en Perú: Jeri gobierna, pero la generación Z tiene la palabra

Hay un nuevo presidente, pero el poder real sigue en manos del Congreso que lo sostiene. En las calles, una nueva generación desafía ese pacto y pone en duda que el país llegue igual a 2026.

16 de octubre de 2025 - 11:03 p. m.
Los manifestantes asisten a una manifestación contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025.
Los manifestantes asisten a una manifestación contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025.
Foto: AFP - CONNIE FRANCE

Eduardo Ruiz, de 32 años, fue una de las más de 30.000 personas que salieron a las calles de Lima este miércoles como rechazo directo al mandato del recién ascendido —por sucesión constitucional— presidente José Jerí. Según la Fiscalía de Perú, Ruiz murió por un disparo, aunque no especifican de quién vino. Hay más de 110 heridos después de las manifestaciones.

“Dina ya cayó, ahora le toca al violador” o “No quiero un presidente violador” fueron algunas de las consignas de las manifestaciones convocadas por organizaciones feministas,...

Por Hugo Santiago Caro

Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador.
