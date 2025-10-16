Sucesión sin cambio en Perú: Jeri gobierna, pero la generación Z tiene la palabra

Los manifestantes asisten a una manifestación contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima el 15 de octubre de 2025. Foto: AFP - CONNIE FRANCE

Eduardo Ruiz, de 32 años, fue una de las más de 30.000 personas que salieron a las calles de Lima este miércoles como rechazo directo al mandato del recién ascendido —por sucesión constitucional— presidente José Jerí. Según la Fiscalía de Perú, Ruiz murió por un disparo, aunque no especifican de quién vino. Hay más de 110 heridos después de las manifestaciones.

“Dina ya cayó, ahora le toca al violador” o “No quiero un presidente violador” fueron algunas de las consignas de las manifestaciones convocadas por organizaciones feministas,...