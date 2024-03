Supermartes electoral en Estados Unidos: así avanzan Biden y Trump en las primarias

Lo más probable es que Donald Trump y Joe Biden se enfrenten en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Foto: EFE - Jim Lo Scalzo/Giorgio Viera

Es un día decisivo para Joe Biden y Donald Trump frente a sus aspiraciones de volver a ocupar la Casa Blanca después de noviembre. Este 5 de marzo, o como se le conoce, supermartes, Estados Unidos vive una de las jornadas clave de cara a los comicios presidenciales de este año: varios estados (15) se movilizaron para votar en las primarias. Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia participaron de esta cita electoral. Los demócratas, por su parte, también celebraron un proceso en Iowa.

Aunque faltan varias fechas en el calendario electoral, el expresidente republicano se juega hoy su nominación frente a Nikki Haley, exembajadora estadounidense ante Naciones Unidas, quien no ha obtenido muchas victorias en los últimos meses. De hecho, el terreno que creía ganado, Carolina del Sur, donde además fue gobernadora, no lo conquistó.

Hasta ahora, la jornada ha transcurrido como se esperaba: Biden arrasó en las primarias demócratas y Trump va en camino a lograr un buen resultado. A pesar de sus problemas de popularidad y de los cuestionamientos alrededor de su edad, el demócrata salió victorioso en Iowa, Virginia, Vermont y Carolina del Norte. Con respecto al republicano, falta ver qué pasa con su contrincante directa, después de que en enero Ron DeSantis tomara la decisión de terminar con su aspiración presidencial.

A lo largo del día, incluso Taylor Swift se manifestó al respecto: “Hoy son las primarias presidenciales en Tennessee y en otros estados y territorios. Quería recordarles que voten para llevar al poder a quien mejor los represente a ustedes. Si no lo tienen ya, hagan un plan para votar hoy. Si están en Tennessee o en otro lugar de Estados Unidos, verifiquen sus lugares y horarios de votación en vote.org”. La cantante estadounidense le dio su apoyo a Biden en los pasados comicios y en reiteradas ocasiones ha sido crítica de Trump.

Noticia en desarrollo

Espere el minuto a minuto de los resultados ⏰

El republicano se alzó con las primarias de Maine, según The Associated Press. Ayer mismo, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los estados no tenían la autoridad para prohibir la candidatura de Trump, lo que llevó a la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, a retirar su decisión de que no era elegible para las primarias, teniendo de fondo su papel en el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021.

Donald Trump derrotó a Nikki Haley en las primarias republicanas de Tennessee, según informó The Associated Press. Su victoria reforzó lo que se perfila como una gran noche en el sur del país para él. El presidente Biden también ganó en Tennessee, en las primarias demócratas. A la par, se supo de las conquistas de ambos en Oklahoma.

La votación acaba de concluir en Maine, Massachusetts, Alabama, Oklahoma, Tennessee y la mayor parte de Texas. Los resultados se conocerán pronto.

Virginia y Vermont fueron los primeros estados en cerrar las urnas. Otras zonas, como Utah, Massachusetts y Minnesota, lo harán más tarde.

