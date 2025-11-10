Supremo de EE. UU. descarta revisar matrimonio entre personas del mismo sexo

Un defensor del matrimonio entre personas del mismo sexo ondea una bandera arcoíris frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos el 26 de marzo de 2013 en Washington, D.C. Foto: AFP - SAUL LOEB

La Corte Suprema de Estados Unidos descartó este lunes revisar la decisión que tomaron en 2015 que permitía legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La decisión se produce tras la petición hecha por Kim Davis, una exsecretaria del condado de Kentucky, que en ejercicio se negó a legalizar licencias para este tipo de matrimonios excusándose en sus creencias religiosas.

Precisamente la petición se dio en el marco de este caso, pues había sido obligada a pagar US $ 300.000 a una pareja a la que le negó la licencia. Davis pidió que anularan la multa y revocaran el permiso para estos matrimonios, que este año cumplió una década.

El hecho de que la Corte decidiera, por lo menos, escuchar esta petición, causó alarma entre la comunidad LGTBI en Estados Unidos, pues con el precedente de eliminar el derecho al aborto a nivel nacional después de 50 años, el tribunal abrió la puerta a revocar decisiones de larga data.

Obergefell contra Hodges

El 26 de junio de 2015, durante el mandato de Barack Obama, el Supremo emitió un fallo histórico, conocido como “Obergefell contra Hodges”, que legalizó el matrimonio igualitario en todo el país, alegando que la Enmienda 14 de la Constitución estipula que todos los ciudadanos deben recibir igualdad de protección ante la ley.

Ese fallo obligó a los trece estados que en ese momento todavía prohibían el matrimonio homosexual, entre ellos Kentucky, a permitir ese tipo de uniones.

Tras un largo recorrido judicial en contra de esa medida, la apelación de Davis intentó llevarla al Supremo argumentando que la Primera Enmienda, que consagra la libertad religiosa y de expresión, la exime de reconocer el matrimonio homosexual.

Al menos nueve estados gobernados por republicanos han impulsado iniciativas para revertir el fallo del Supremo sobre el matrimonio igualitario a nivel federal, en un intento de que ese asunto vuelva a estar en manos de los estados.

A finales de octubre, una orden del Supremo en Texas dictaminó que los jueces que “se abstengan públicamente de celebrar un matrimonio” debido a una “creencia religiosa sincera” no están violando las leyes del estado.

Una ley federal aprobada en 2022, durante el mandato de Joe Biden, garantiza el reconocimiento de todos los matrimonios, incluidos los de personas del mismo sexo y los interraciales, y prohíbe que cualquier estado los desconozca.

