Supremo de EE. UU. permite que padres retiren a hijos de clases con temas LGBTQ+

Activistas antiaborto se manifiestan ante la Corte Suprema de Estados Unidos para conmemorar el tercer aniversario de la revocación de Roe v. Wade en Washington. Foto: AFP - MANDEL NGAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el viernes a favor de los padres de alumnos que, en nombre de la libertad religiosa, quieren poder retirar a sus hijos de las clases cuando se utilicen libros que traten temas LGBTQ.

El más alto tribunal de Estados Unidos -de mayoría conservadora- dictaminó por seis votos contra tres que privar a los padres de escolares de la posibilidad de no exponer a sus hijos a temas LGBTQ es “una infracción inconstitucional” de su libertad religiosa e “interfiere sustancialmente en el desarrollo religioso de los niños”.

El caso fue presentado por padres cristianos y musulmanes de alumnos de escuelas públicas de Maryland, cerca de Washington, que se opusieron a la introducción en 2022 en el plan de estudios de las escuelas preescolares y primarias de libros destinados a combatir los prejuicios sobre la homosexualidad o la identidad de género.

“Para muchas personas de fe, hay pocos actos religiosos más importantes que la educación religiosa de sus hijos”, escribió el juez Samuel Alito en la opinión de la mayoría.

Añadió que los libros en cuestión “están diseñados para presentar ciertos valores y creencias como algo que debe celebrarse, y ciertos valores y creencias contrarios como algo que debe rechazarse”, citando como ejemplo la normalización y celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En la opinión discrepante, la jueza Sonia Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, argumentó que las escuelas públicas “ofrecen a niños de todas las religiones y orígenes una educación y la oportunidad de practicar la vida” en una “sociedad multicultural”.

“Esa experiencia es fundamental para la vitalidad cívica de nuestra nación. Sin embargo, se convertirá en un mero recuerdo si los niños deben estar aislados de la exposición a ideas y conceptos que puedan entrar en conflicto con las creencias religiosas de sus padres”, advirtió.

Su Departamento de Justicia respaldó a los padres en el caso, calificando la política del distrito escolar de “interferencia flagrante con el libre ejercicio de la religión”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com