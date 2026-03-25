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Supuesto campo narco que EE. UU. ayudó a bombardear en Ecuador era una finca lechera

Una investigación del Times plantea dudas sobre una operación que tanto Estados Unidos como Ecuador destacaron como parte de una nueva alianza militar contra los narcotraficantes.

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Luis Ferré-Sadurní, José María León Cabrera, Annie Correal, Eric Schmitt y Federico Rios | The New York Times
25 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
Los restos de una granja de ganado lechero en San Martín que fue quemada y bombardeada por los militares de Ecuador.
Los restos de una granja de ganado lechero en San Martín que fue quemada y bombardeada por los militares de Ecuador.
Foto: The New York Times

El presidente Donald Trump se preparaba para dar recibir a líderes conservadores de América Latina en una cumbre en Florida a principios de marzo cuando las autoridades estadounidenses divulgaron un video en el que se mostraba una gran explosión, y se captaba la destrucción de lo que dijeron que era un campo de entrenamiento de narcotraficantes en un área rural de Ecuador.

El video pretendía demostrar que el ejército de Estados Unidos, que durante meses ha bombardeado embarcaciones que, según afirma, transportan drogas desde Sudamérica, “ahora...

Por Luis Ferré-Sadurní, José María León Cabrera, Annie Correal, Eric Schmitt y Federico Rios | The New York Times

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