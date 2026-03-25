Supuesto campo narco que EE. UU. ayudó a bombardear en Ecuador era una finca lechera

Los restos de una granja de ganado lechero en San Martín que fue quemada y bombardeada por los militares de Ecuador. Foto: The New York Times

El presidente Donald Trump se preparaba para dar recibir a líderes conservadores de América Latina en una cumbre en Florida a principios de marzo cuando las autoridades estadounidenses divulgaron un video en el que se mostraba una gran explosión, y se captaba la destrucción de lo que dijeron que era un campo de entrenamiento de narcotraficantes en un área rural de Ecuador.

El video pretendía demostrar que el ejército de Estados Unidos, que durante meses ha bombardeado embarcaciones que, según afirma, transportan drogas desde Sudamérica, “ahora...