Susto en Washington por amenaza de bomba en aeropuerto Reagan, ¿qué pasó?

Una amenaza de bomba en un vuelo de United Airlines procedente de Houston obligó a suspender temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington. El FBI descartó riesgos tras inspeccionar la aeronave y entrevistar a los pasajeros.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
04 de noviembre de 2025 - 08:50 p. m.
El tráfico aéreo de Washington estuvo suspendido cerca de una hora por la alerta.
El tráfico aéreo de Washington estuvo suspendido cerca de una hora por la alerta.
Foto: AFP - JONAS ROOSENS
Un vuelo de United Airlines procedente de Houston, Texas, provocó una alerta de seguridad en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington, causando alarma y frenando temporalmente el tráfico aéreo en la capital de Estados Unidos.

Medios como el New York Times informó que el FBI atendió concretamente a una amenaza de bomba en la terminal aérea, enfatizando que “no se encontraron peligros” tras las primeras pesquisas.

Se trata de un avión Boeing 737 Max-8 que aterrizó en Washington pasadas las 11:20 a. m. y cuyos pasajeros fueron trasladados a la terminal en un bus después de tocar tierras. Fueron llevados a una sala aparte para ser entrevistados.

Venían 89 pasajeros más seis miembros de la tripulación, mientras que la aerolínea afirmó al New York Times que “inspeccionaron la aeronave y la pusieron en regla, tras lo cual se dirigió a la puerta de embarque” antes de salir de Houston.

Antes de la 1:00 p. m. el tráfico aéreo del aeropuerto ya había sido reanudado después de despejar todas las alertas. El FBI aseguró que siguen la pista de la alerta que recibieron.

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
