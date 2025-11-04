Susto en Washington por amenaza de bomba en aeropuerto Reagan, ¿qué pasó?

El tráfico aéreo de Washington estuvo suspendido cerca de una hora por la alerta. Foto: AFP - JONAS ROOSENS

Un vuelo de United Airlines procedente de Houston, Texas, provocó una alerta de seguridad en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington, causando alarma y frenando temporalmente el tráfico aéreo en la capital de Estados Unidos.

Medios como el New York Times informó que el FBI atendió concretamente a una amenaza de bomba en la terminal aérea, enfatizando que “no se encontraron peligros” tras las primeras pesquisas.

Se trata de un avión Boeing 737 Max-8 que aterrizó en Washington pasadas las 11:20 a. m. y cuyos pasajeros fueron trasladados a la terminal en un bus después de tocar tierras. Fueron llevados a una sala aparte para ser entrevistados.

Venían 89 pasajeros más seis miembros de la tripulación, mientras que la aerolínea afirmó al New York Times que “inspeccionaron la aeronave y la pusieron en regla, tras lo cual se dirigió a la puerta de embarque” antes de salir de Houston.

Antes de la 1:00 p. m. el tráfico aéreo del aeropuerto ya había sido reanudado después de despejar todas las alertas. El FBI aseguró que siguen la pista de la alerta que recibieron.

