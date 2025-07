Tea, la app para mujeres que fue víctima de un grave hackeo

Tea fue la aplicación más descargada en la App Store de los últimos meses. Foto: Archivo Particular

La innovadora aplicación estadounidense, Tea, que permitía a las mujeres compartir de forma anónima sus experiencias en citas con hombres, fue hackeada el pasado viernes 25 de julio. El ciberataque resultó en el robo de imágenes, mensajes privados e incluso documentos de identidad de algunas usuarias.

Tea confirmó a CBS News que los hackers accedieron a un sistema de almacenamiento de datos que contenía información de las personas que se habían unido antes de febrero de 2024. La aplicación, que se denominaba a sí misma como un “lugar seguro para las mujeres”, fue la app gratuita más descargada en la App Store, superando a ChatGPT, Threads y Google, según lo reporta CBS News.

“Somos una hermandad de mujeres fuertes y valientes que unimos fuerzas para reescribir las reglas del amor moderno”, asegura Tea en su página web.

¿Qué hace la aplicación Tea?

Esta plataforma ofrece servicios como leer las opiniones de otras mujeres frente a los hombres con los que salían, con nombres y fotos de los sujetos, verificaciones de antecedentes de los mismos, identificación de posibles perfiles falsos, verificación de que no fueran delincuentes sexuales registrados y una revisión de antecedentes criminales.

Por medio de un comunicado en Instagram, la app informó que dentro del ciberataque se accedió a los mensajes internos y que, como medida de precaución, se desconectó el “sistema afectado”, lo que significa que los mensajes internos no estarán disponibles por un tiempo. También aseguraron que el FBI estaba investigando el ciberataque.

“Por favor, sepan que nuestro equipo está completamente comprometido en fortalecer la seguridad de la Tea App”, afirmó Tea en su comunicado compartido por Instagram.

“Esto es ciberseguridad básica y es algo por lo que la empresa debe rendir cuentas”, afirmó Ted Miracco, CEO de la empresa fabricante de seguridad móvil Approov, para CBS News.

“Se apresuraron a salir al mercado y prometieron a los consumidores crear un sitio seguro, pero en su lugar los expusieron”, aseguró Miracco.

Hasta ahora, 72.000 fotos han sido filtradas en Internet, de las cuales 13.000 son selfies y fotos de tarjetas de identidad. Un portavoz dijo a Associated Press, la semana pasada, que otras 59.000 imágenes, visibles públicamente en la aplicación a través de publicaciones, comentarios y mensajes directos, también fueron accedidas sin autorización.

“Las mujeres que podrían haber visto comprometida su información deberían considerar tomar medidas de seguridad en la vida real”, aseguró Mary Ann Miller, vicepresidenta de experiencia del cliente en la empresa de verificación de identidad Prove para Associated Press.

Eva Galperin, directora de ciberseguridad de la Electronic Frontier Foundation, aseguró para Routers que la aplicación ya era “un poco dudosa”. Galperin afirma que los creadores de la aplicación fueron negligentes con la seguridad, más que todo por impulsar a las mujeres a compartir información sensible de ellas mismas y de otras personas.

Según Business Insider, la aplicación fue objeto de dos demandas colectivas. Ambas demandas fueron respuestas a la filtración de datos que sufrió la aplicación y fueron presentadas en el Distrito Norte de California. Las personas demandantes alegan negligencia, incumplimiento de contrato implícito y otras acusaciones.

Aunque las autoridades no se han manifestado para anunciar un culpable seguro de este ataque, hay ciertos indicios de que los responsables pueden ser hombres que frecuentan foros misóginos en plataformas como 4chan.

Según El País, un usuario de 4chan aseguró esto en un mensaje: “¡Si le enviaste tu cara y tu carnet de conducir a la app Tea, te doxeó (que significa revelar su identidad) públicamente!”.

Las dudas sobre la seguridad de la aplicación y la identidad de quienes la atacaron siguen latentes entre las mujeres que confiaron en Tea para hacer más seguras sus experiencias de citas. Hoy, muchas de ellas enfrentan la angustia de ver su información personal filtrada en internet, lo que representa un riesgo real para su seguridad fuera del entorno digital.

