Temblor en México: epicentro en Sinaloa y sin alerta de tsunami

El epicentro fue en Sinaloa. Foto: Google

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un sismo de magnitud 6,1 cuyo epicentro se localizó a 116 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guasave, en el estado mexicano de Sinaloa, noroeste del país, se registró la tarde de este martes, sin reporte de afectaciones.

El terremoto ocurrió a las 13:45 hora local (19:45 GMT) del centro de México, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En un reporte, el SSN indicó que el sismo se localizó en el Golfo de California, a 116 km al suroeste de Guasave, y a una profundidad de 5 kilómetros.

Más tarde, la institución apuntó que hasta las 15:00 hora local (21:00 GMT) se han registrado 10 réplicas del sismo, la más grande de magnitud 5,5.

La institución explicó que cuando ocurre un sismo de “magnitud considerable las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas”.

Además, apuntó que el número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó que de acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina tras el sismo “se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni la población”.

La CNPC precisó que en Guasave el sismo fue percibido de manera fuerte por la población, con algunas evacuaciones en edificios públicos, sin reporte de afectaciones.

Mientras que en la ciudad de Culiacán fue percibido de manera moderada; de manera ligera en algunos municipios de Los Mochis, Culiacán, Guasave.

También fue percibido de manera ligera por la población de algunos municipios de Baja California Sur.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com