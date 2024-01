Ojo al usar apps de citas en Colombia: la recomendación de EE. UU. a sus ciudadanos

Tinder es una aplicación de cita que fue lanzada al mercado virtual el 15 de noviembre de 2011. Foto: El Mag Comercio

Los estadounidenses que visiten Medellín, Cartagena o Bogotá tienen que tener extremo cuidado al usar aplicaciones de citas en estas ciudades, por recomendación de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Las muertes de ciudadanos de ese país entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre pusieron en alerta a la misión diplomática, que considera que el uso de estos aplicativos como Tinder o Bumble ha jugado un rol importante en los crímenes contra turistas.

“Los delincuentes utilizan aplicaciones de citas para atraer a las víctimas a reunirse en lugares públicos como hoteles, restaurantes y bares, y luego asaltarlas y robarlas. Numerosos ciudadanos estadounidenses en Colombia han sido drogados, robados e incluso asesinados por sus parejas colombianas”, señaló la Embajada de Estados Unidos en Colombia en un comunicado.

Según el Observatorio de Turismo del Personal Distrital de Medellín, el número de hurtos cometidos contra visitantes extranjeros (excluidos los venezolanos) aumentó 200 % en el tercer trimestre de 2023 respecto al año anterior y las muertes violentas de visitantes extranjeros aumentaron 29 %. La mayoría de las víctimas de muertes violentas de 2023 fueron ciudadanos estadounidenses, destacó la Embajada norteamericana.

📝 Sugerimos: El escándalo de los túneles secretos en una sinagoga de Nueva York, explicado

En total, la Embajada de Estados Unidos tiene registro de ocho muertes en Medellín solo en los últimos dos meses de 2023. En varios casos, las muertes tienen un factor común: el uso de aplicaciones de citas en línea. Pero los estadounidenses no son los únicos afectados por estas dinámicas criminales. Cabe destacar los casos de Paul Nguyen, un ciudadano canadiense de 27 años que no regresó a su lugar de hospedaje en Medellín, luego de salir a tener una cita con una persona que había conocido en Tinder. Fue encontrado junto a un contenedor de basura sin sus pertenencias.

También está el caso de Dalfren Martínez, oriundo de República Dominicana, quien fue drogado y robado por una mujer que había conocido a través de una aplicación. Al despertarse, el hombre se da cuenta de que fue robado y no tenía ni su celular ni su billetera. Mientras se encontraba inconsciente, la mujer hizo transacciones con su tarjeta de crédito por casi tres millones de pesos.

📌 Le puede interesar: Chris Christie retira su candidatura a la Casa Blanca; no apoyará a Donald Trump

Cabe destacar que la advertencia de la Embajada de Estados Unidos no solo se refirió a Medellín. “La Embajada recibe periódicamente informes de este tipo de incidentes que ocurren en las principales ciudades, incluidas, entre otras, Medellín, Cartagena y Bogotá. Este tipo de delitos habitualmente no se denuncian porque las víctimas se sienten avergonzadas y no quieren seguir adelante con el proceso judicial”, señaló la misión diplomática. Sin embargo, la capital antioqueña ha acaparado mayor atención por el aumento de informes de robos bajo esta modalidad y los casos de muertes. Solo en 2023 se registraron 267 casos de hurto a personas de otros países en Medellín.

“A menudo las pandillas emplean mujeres hermosas con rasgos atractivos para atraer a los hombres”, le explicó Andrés Nieto, experto en delitos y seguridad, al diario The Guardian.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la alerta de la Embajada de Estados Unidos este jueves, destacando que una de sus misiones es hacer que los extranjeros recuperen la confianza en la ciudad. Sin embargo, les advirtió que no viajen a exacerbar la crisis de explotación sexual que se ha registrado. En el último trimestre de 2023, la Alcaldía recibió más de 1.500 denuncias por casos de explotación.

“Queremos que vengan más y más extranjeros, de ciudadanía estadounidense, europeos, asiáticos, los que quieran venir a Medellín, pero queremos que vengan en tu turismo que agregue valor. No queremos esos turistas que vienen a explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, se jodieron acá”, dijo Gutiérrez.

📰 También recomendamos: Argentina sella acuerdo con el FMI: le desembolsarán US$4.700 millones

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.