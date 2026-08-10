Terremoto en Colombia: así reaccionaron líderes de varios países

Personas evacuan edificios tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. EFE/ Ernesto Guzmán Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia este lunes generó mensajes de solidaridad y ofrecimientos de ayuda de distintos gobiernos, mientras las autoridades evalúan sus efectos.

Los mensajes de solidaridad de la comunidad internacional fueron agradecidos por el Gobierno colombiano. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló, a través de un comunicado, que, siguiendo las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, el canciller ha mantenido contacto permanente con los representantes de los gobiernos que han ofrecido ayuda, con el objetivo de coordinar el ingreso de asistencia humanitaria al país.

Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que está monitoreando la situación tras el terremoto y pidió a los ciudadanos estadounidenses mantenerse atentos a las noticias locales y comunicar a sus familiares y amigos cuál es su estado.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la Administración Trump está siguiendo “de cerca” los efectos del terremoto que sacudió a Colombia y manifestó la disposición de su Gobierno para brindar apoyo al país.

“La Administración Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella”, afirmó Rubio.

La Embajada estadounidense también recomendó a sus ciudadanos registrados en Colombia mantenerse informados a través de sus canales oficiales y del Sistema de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP), donde pueden recibir actualizaciones sobre la situación.

Las declaraciones se conocen mientras las autoridades colombianas evalúan los efectos del movimiento telúrico, que fue sentido con fuerza en diferentes regiones del país.

Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, aseguró que su Gobierno sigue “con preocupación” las noticias sobre el sismo y señaló que ofreció a su homólogo colombiano, el canciller Omar Andrés García, “toda la asistencia que Israel pueda brindar”.

“Israel está preparado para ayudar a Colombia en todo lo que sea necesario. Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo colombiano en estos difíciles momentos”, escribió Sa’ar en X.

México

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este lunes el apoyo de su Gobierno a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país sudamericano y dejó personas heridas y graves daños materiales, principalmente en el departamento del Chocó.

“Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana aseguró que su administración permanece pendiente de la evolución de la emergencia.

Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Félix Plasencia González, lanzó un comunicado expresando la solidaridad el pueblo venezolano con el país vecino tras los fuertes terremotos que azotaron la región.

“El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación”, afirmó en el comunicado.

El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció este lunes sobre los sismos que sacudieron a Colombia y otros países de América Latina y aseguró que sigue “muy de cerca” las consecuencias provocadas por el terremoto.

“Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles. Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas, y confiamos en su capacidad para responder ante esta emergencia”, afirmó en un mensaje publicado en X.

Además, Bukele señaló que, de ser necesario, El Salvador está dispuesto a brindar apoyo humanitario a Colombia para atender la emergencia.

Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con Colombia tras el sismo de magnitud 7,4, que también fue sentido en territorio ecuatoriano.

“Ecuador envía toda su solidaridad con los afectados”, afirmó el mandatario, quien además ofreció el apoyo de los equipos de rescate de su país para atender la emergencia.

Noboa puso a disposición de Colombia un equipo USAR integrado por 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días. “Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran”, aseguró.

España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su solidaridad con Colombia este lunes.

“Todo nuestro cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado al país. Nuestro pensamiento está con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas. España está con Colombia en estos momentos tan difíciles”.

Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se refirió al “terrible terremoto que ha golpeado a Colombia”.

En nombre de Francia, transmitió sus “pensamientos más sinceros al pueblo colombiano. Pienso en las víctimas, en sus familias, en los heridos y en todas aquellas y aquellos que han sido afectados por esta catástrofe. Nuestra solidaridad se extiende también a los equipos de rescate y a todos los que trabajan, con valentía, para ayudar a las poblaciones afectadas. En esta prueba, Colombia puede contar con nuestra amistad y nuestro apoyo”, trinó el mandatario.

María Corina Machado expresa solidaridad

Por su parte, la líder opositora venezolana y ganadora del Nobel de Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con Colombia y envió sus oraciones tras el fuerte terremoto que sacudió al país esta mañana.

“Los venezolanos, que hemos sufrido el impacto devastador de los sismos, acompañamos de corazón a las familias afectadas”, afirmó Machado.

Asimismo, reiteró su respaldo al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y aseguró confiar en su “responsabilidad y diligencia” para hacer frente a la emergencia.

Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto en Colombia, que calificó como “terribles noticias” en un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Toda pérdida de vidas es trágica. Nos solidarizamos plenamente con el pueblo de Colombia y con todos los afectados por este desastre. Hacemos un llamado a todas las personas en el mundo que puedan brindar apoyo a las personas y países afectados en este momento para que actúen y ayuden”, escribió el mandatario.

Italia

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también expresó su solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto y aseguró que se mantiene informada sobre las consecuencias del movimiento telúrico.

La mandataria italiana manifestó su cercanía y apoyo a Colombia y a las personas afectadas por la emergencia.

Perú

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto registrado este lunes y ofreció el apoyo del vecino país.

“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”.

Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó su solidaridad con Colombia tras los sismos registrados en el país y ofreció el apoyo de su Gobierno para atender la emergencia.

“Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesita”, afirmó Kast en su cuenta de X.

Panamá

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió un mensaje de solidaridad a Colombia y afirmó que su país está dispuesto a brindar la ayuda que sea necesaria. Asimismo, reiteró su apoyo a De la Espriella.

Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación tras conocer la magnitud del terremoto en Colombia. A través de sus redes sociales, manifestó, en nombre del pueblo brasileño, su solidaridad con las víctimas y las personas afectadas, y reiteró la disposición de su Gobierno para brindar ayuda al país.

“En nombre del pueblo brasileño, expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano, especialmente con las familias de las víctimas y todos los afectados por los temblores”, escribió Lula en X.

Portugal

Por su parte, el Gabinete del Ministro de Estado y de Negocios Extranjeros de Portugal expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y las autoridades del país tras el terremoto registrado este lunes en el departamento del Chocó.

El Gobierno portugués señaló que sigue de cerca la situación y manifestó su apoyo a todas las personas afectadas. Asimismo, extendió sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Costa Rica

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y aseguró que su Gobierno se mantiene atento para brindar y coordinar la ayuda necesaria ante los efectos de los terremotos registrados en el país.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, hizo lo propio este lunes. “Expreso mi solidaridad con Colombia ante el fuerte sismo registrado este lunes. Desde Honduras elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor. Nuestra solidaridad y fraternidad con Colombia en esta difícil situación”, expresó a través de su cuenta de X.

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