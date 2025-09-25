Terror en Buenos Aires por triple feminicidio vinculado a banda de narcotráfico

Personas sostienen carteles durante una manifestación este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - Adan González

El triple feminicidio perpetuado el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires fue transmitido en vivo en un grupo cerrado de redes sociales como un mensaje de advertencia para miembros de una organización transnacional del narcotráfico, según confirmó a última hora del miércoles el ministro de Seguridad del distrito, Javier Alonso.

El funcionario provincial contó en entrevista con el canal TN que “toda la sesión de asesinato y tortura” de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fue transmitida “en vivo por redes sociales y aparentemente la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram”.

Según el ministro Alonso, las jóvenes subieron el viernes a una camioneta por su propia voluntad, “creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

El ministro dijo que han identificado a varios integrantes de la banda y al líder de la misma, ‘J’ o ‘Julito’, un hombre de nacionalidad peruana de 23 años, para quien han emitido una orden de captura.

“Esto le pasa al que me roba droga”, expresó el líder de la banda durante la transmisión en vivo para emitir un mensaje “disciplinante” al resto de la banda, según confirmó Alonso.

Al momento hay cuatro personas arrestadas, dos de las cuales fueron detenidas en la vivienda donde el miércoles fueron hallados los cuerpos.

El funcionario destacó también que el miércoles se hicieron dos allanamientos en los que se encontraron “muchísimas raciones de comida como si fueran viandas” y varios rollos de billetes de baja denominación envueltos con cintas elásticas.

Las protestas, convocadas principalmente por el movimiento feminista Ni Una Menos, colmaron plazas y parques de ciudades como Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta y Corrientes, y tuvieron como epicentro la Plaza Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

“Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”, expresó el miércoles el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

