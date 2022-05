¿Qué más pasó en la escuela de Uvalde? Nuevos detalles del tiroteo

Ramos, un estudiante de secundaria que terminó siendo abatido por la policía, utilizó un rifle de asalto, un arma extremadamente letal, para matar a 19 niños y dos mujeres adultas en la Escuela Primaria Robb. Foto: TANNEN MAURY

Truculentos mensajes de textos

Minutos antes de dirigirse a la escuela Robb Elementary para cometer el tiroteo más letal ocurrido en Estados Unidos en lo que lleva va del 2022, Salvador Ramos informó de sus intenciones a una adolescente alemana que había conocido en línea. Según comprobó CNN tras revisar capturas de pantalla y entrevistar a la adolescente, Ramos le habría avisado que le disparó a su abuela y que se preparaba para “llenar de balas una escuela primaria”.

Ramos estaba molesto con su abuela por “estar en al teléfono con AT&T (la operadora) por mi teléfono”, reporta CNN.

Le puede interesar: Jóvenes con fusiles de asalto: el descontrol de las armas en EE. UU.

La adolescente de 15 años vive en Frankfurt, Alemania. Cuenta que conoció a Ramos a través de una aplicación el 9 de mayo y desde entonces se comunicaban todos los días por videollamada. Ramos le decía que planeaba visitarla en su país.

El lunes 23 de mayo, Ramos le contó que había recibido un paquete de municiones y le describió cómo estas se expandían al penetrar el cuerpo humano. El martes 24 de mayo, antes de la masacre, Ramos le dijo que la amaba y luego la etiquetó en Instagram en unas historias con fotos de las armas, entre las que estaba un rifle AR-15 que usaría más tarde. Ella no entendía y no sabía lo que iba a ocurrir. “Ojalá me hubiera quedado despierta, al menos para tratar de convencerlo de que no cometiera su crimen”, le dijo a CNN.

Los mensajes privados en redes sociales antes de la masacre: Este miércoles, antes de conocerse los mensajes que intercambió Ramos con la adolescente alemana, medios locales informaron que el joven de 18 años escribió en Facebook que iba a atacar una escuela aproximadamente 15 minutos antes de abrir fuego, dijo el miércoles el gobernador del estado, Greg Abbott. La red social aclaró de inmediato que el atacante había publicado estas advertencias como parte de la mensajería privada de Facebook y, por lo tanto, los mensajes no se descubrieron hasta después de la tragedia. Según Abbott, Ramos publicó sucesivamente mensajes advirtiendo que iba a dispararle a su abuela, luego otro especificando que ya lo había hecho. “El tercer mensaje, probablemente menos de 15 minutos antes de llegar a la escuela, decía: ‘Voy a abrir fuego en una escuela primaria’”, especificó Abbott en una conferencia de prensa.



El recorrido del asesino antes de llegar a la escuela

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, confirmó que Salvador Ramos le disparó a su abuela, pero ella sobrevivió. Doña Ceci, como le dicen sus allegados, recibió 8 o 9 disparos, pero se las arregló para incorporarse y gritarle a los vecinos que llamaran a la policía, relató a Univisión Eduardo Trinidad, pariente de la señora.

Le puede interesar: Salvador Ramos: ¿quién era el atacante de la escuela en Texas?

Pero los esfuerzos poco sirvieron. Salvador Ramos tomó el carro de su abuela en dirección a la Robb Elementary. Tuvo un accidente en la carretera, entonces siguió a pie. Allí hirió a dos vigilantes y entró por la puerta de atrás de la escuela. Ingresó a un aula que tenía conexión con otra, se atrincheró con quienes allí estaban y fue ahí que asesinó a 19 niños y dos profesoras. El gobernador Abbott confirmó que un agente de la patrulla fronteriza finalmente abatió a Ramos.

Las preguntas sobre los motivos del asesino siguen abiertas. Por ahora se ha dicho que, aunque Salvador Ramos no tenía un historial de salud mental, había dejado su escuela porque sufría bullying. Mía, una prima de él, le contó al Washington Post que los compañeros de Salvador se burlaban de él por la forma en la que hablaba, por cómo se vestía y porque era pobre.

Entre tanto, los habitantes del pequeño pueblo tejano de Uvalde están traumatizados y, con dificultades, llevan su duelo. Las familias se han reunido a orar, llorar y dejar flores alrededor de la escuela. Este miércoles hubiera sido el último día de clases antes de las vacaciones de verano.

El arma homicida

Los rifles AR-15 como el que portaba Salvador Ramos son las armas más comúnmente utilizadas en Estados Unidos para cometer masacres y, de acuerdo con la Procuraduría General de México, son las armas más usadas por los cárteles de droga en ese país. A pesar de eso, es un arma que fácilmente se puede comprar por internet.

Le puede interesar: Congresistas de EE. UU., preocupados por amenazas a Gustavo Petro y Francia Márquez

La BBC informa que la demanda por este tipo de rifle es cada vez más alta. Originalmente, estos rifles se diseñaron para el ejército de Estados Unidos. Es un arma rápida, ligera y potente. Tiene un cargador con diferentes capacidades y muchas veces es capaz de penetrar chalecos antibalas. Además, permite disparar ráfagas con poco esfuerzo.

El gobernador Greg Abbott informó que en el hospital hay 17 heridos. Luego del tiroteo, el banco South Texas Blood and Tissue donó sangre para los heridos y ahora organiza una campaña de donación de sangre. A través de los medios de comunicación estadounidenses circulan hoy campañas para donar sangre y asistencia legal.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.