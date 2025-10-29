Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Tiene miedo de que la IA le quite su trabajo? Su experiencia puede ser la diferencia

Los puestos junior desaparecen en medio de la automatización y, con ellos, el espacio donde antes se aprendía a trabajar. La IA ya cambió la pirámide laboral.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
29 de octubre de 2025 - 02:30 a. m.
Amazon anunció que recortará hasta 30.000 empleos corporativos, lo que se suma a una seguidilla de salidas en empresas de gran renombre en los últimos meses.
Amazon anunció que recortará hasta 30.000 empleos corporativos, lo que se suma a una seguidilla de salidas en empresas de gran renombre en los últimos meses.
Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Mientras las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos se llenan de carteles brillantes que anuncian el “fin de los trabajadores humanos”, como advirtió el senador Bernie Sanders, el mercado se agita ante la reciente ola de despidos. En los últimos meses, la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en cientos de empresas continuó llevándose por delante a miles de trabajos.

Esta semana, Amazon anunció que recortará hasta 30.000 empleos corporativos, lo que se suma a una seguidilla de salidas en empresas de gran renombre en los...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Inteligencia artificial

 

Luis David Martinez Espinosa(rs7xw)Hace 27 minutos
Muy cierto Camilo. La IA debe tomarse como una habilidad más. No el reemplazo del razonamiento humano.
Luis David Martinez Espinosa(rs7xw)Hace 27 minutos
Muy cierto Camilo. La IA debe tomarse como una habilidad más. No el reemplazo del razonamiento humano.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.