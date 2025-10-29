¿Tiene miedo de que la IA le quite su trabajo? Su experiencia puede ser la diferencia

Amazon anunció que recortará hasta 30.000 empleos corporativos, lo que se suma a una seguidilla de salidas en empresas de gran renombre en los últimos meses. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Mientras las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos se llenan de carteles brillantes que anuncian el “fin de los trabajadores humanos”, como advirtió el senador Bernie Sanders, el mercado se agita ante la reciente ola de despidos. En los últimos meses, la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en cientos de empresas continuó llevándose por delante a miles de trabajos.

“Stop hiring humans. The Era of AI Employees is Here.”



Billboards across the country are promoting the replacement of millions of jobs with AI and robotics.



Great idea. One simple question: How will those displaced workers survive when there are no jobs or income for them? pic.twitter.com/EstPlRMhV5 — Bernie Sanders (@BernieSanders) October 27, 2025

