Tiroteo cerca de Coney Island deja ocho heridos, entre ellos cuatro niños

Foto de referencia del emblemático parque en Coney Island. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante las celebraciones del 4 de julio, se reportó un tiroteo cerca a la playa de Coney Ilsand en Nueva York que dejó ocho heridos, entre ellos cuatro niños, según las autoridades.

Una de las personas heridas, una mujer de 21 años permanecía en estado crítico, informó este domingo la comisionada de Policía, Jessica Tisch. Las demás víctimas se encontraban estables y, según las autoridades, se esperaba que todas sobrevivieran.

Le recomendamos: Discurso de Trump y accidentes en las celebraciones: así vivió EE. UU. el 4 de julio

Según explicó la comisionada de Policía, Jessica Tisch a Associated Press, un hombre con el rostro cubierto por una máscara negra abrió fuego contra el patio de una vivienda donde una familia celebraba una parrillada. Tras el ataque, el sospechoso escapó del lugar, aunque los agentes lograron recuperar el arma que habría sido utilizada.

Entre los heridos hay cuatro menores de 6, 7, 12 y 14 años. Las autoridades también informaron que, hasta el momento, no existen indicios de que se hubiera producido algún altercado antes del tiroteo.

De acuerdo con el diario New York Post, un empleado de una tienda cercana relató que las cámaras de seguridad captaron a varios policías cargando a los menores heridos tras el tiroteo. “Cuando vi las cámaras de seguridad, observé a los policías corriendo con los niños en sus brazos”, declaró al medio. Al salir del establecimiento, añadió, vio a uno de los menores siendo trasladado a una ambulancia y supo que cuatro niños habían resultado heridos.

Las autoridades continúan investigando el ataque y, por ahora, no han establecido cuántas personas participaron en el tiroteo ni qué motivó la agresión. Vecinos del sector afirmaron que el complejo de apartamentos donde ocurrió el hecho suele ser escenario de episodios de violencia con frecuencia.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com