Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Mundo
América
30 de noviembre de 2025 - 07:40 p. m.

Tiroteo en California: cuatro muertos y 10 heridos

Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo la noche del sábado en la ciudad de Stockton, California, informó la policía, en pleno fin de semana de Acción de Gracias.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Agencia AFP

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Tiroteo en California

California

Stockton

Acción de Gracias

cuatro muertos y 10 heridos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.