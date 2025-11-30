30 de noviembre de 2025 - 07:40 p. m.
Tiroteo en California: cuatro muertos y 10 heridos
Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo la noche del sábado en la ciudad de Stockton, California, informó la policía, en pleno fin de semana de Acción de Gracias.
