Tiroteo en iglesia en Michigan, Estados Unidos, deja un muerto y varios heridos

Durante un servicio religioso en una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un hombre armado estrelló su vehículo contra el templo y abrió fuego contra los feligreses, informó el jefe de Policía de Grand Blanc Township, William Renye.

La Policía identificó al sospechoso como un hombre de 40 años de Burton, Michigan: “Un sospechoso de 40 años, originario de Burton, un hombre, estrelló su vehículo contra la entrada principal de la iglesia”, dijo Renye durante una rueda de prensa.

“Luego salió de su vehículo disparando varias veces contra personas dentro de la iglesia”, explicó.

“Hay múltiples víctimas y el tirador ha sido abatido. En este momento NO hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas”, informó el Departamento de Policía de la localidad en una publicación en Facebook.

El Departamento de Policía por el momento no tiene los nombres de las víctimas e instó a la población a permanecer alejada de la zona.

Varios videos publicados en redes sociales, que no han sido verificados, muestran una larga cortina de humo saliendo de la iglesia producto de un incendio.

Mientras agentes del FBI se desplazaban al lugar de los hechos, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto “cobarde y criminal”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que “tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”.

“Mi corazón está destrozado por la comunidad de Grand Blanc”, afirmó la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, quien recibe actualizaciones sobre el tiroteo y el incendio.

“La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable. Estoy agradecida con los socorristas que actuaron con rapidez. Seguiremos monitoreando esta situación y manteniendo cerca a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc”, dijo en la red social X.

