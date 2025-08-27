Tiroteo en Minneapolis (EE. UU.): al menos diecisiete heridos y dos niños muertos

La Policía responde a un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, Minnesota (Estados Unidos). Foto: EFE - CRAIG LASSIG

Un nuevo tiroteo ocurrió en Estados Unidos. Esta vez los hechos se registraron en una iglesia católica en Minneapolis, estado de Minnesota, donde los estudiantes estaban celebrando su primera misa del nuevo año escolar. Los primeros reportes indican que un niño de 8 años y otro de 10 fallecieron, además de que otros 17 individuos resultaron lesionados. De ellos, 14 son menores de edad.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 a. m. en la Iglesia Católica de la Anunciación, que cuenta con una escuela para niños desde preescolar hasta octavo grado. El lunes fue el primer día de clases, y la misa del miércoles es una tradición anual.

La prensa local informó que un hombre armado disparó un rifle a través de las ventanas. Según declaró el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, el atacante, de unos 20 años, también disparó una escopeta y una pistola.

El tirador se suicidó de un disparo en la parte trasera de la iglesia, de acuerdo con la información de las autoridades.

“Hay niños muertos. Hay familias que tienen un hijo fallecido. No se puede expresar con palabras la gravedad, la tragedia o el dolor absoluto de la situación”, comentó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en la conferencia de prensa afuera de la escuela.

Por su parte, el gobernador Tim Walz expresó su apoyo con un comunicado en el que se lee: “Rezo por nuestros alumnos y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”.

Un funcionario de la Casa Blanca comentó que el presidente Donald Trump habló con el gobernador. Además, a través de redes sociales, el líder republicano expresó: “He sido informado detalladamente sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota. El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados!”.

