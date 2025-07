Tiroteo en Nueva York: identificaron al atacante como Shane Tamura

La policía acordona la zona donde se registró un tiroteo en Midtown, Nueva York. Foto: EFE - LLOYD MITCHELL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Shane Tamura, un hombre de 27 años originario de Las Vegas, fue identificado como el autor de un tiroteo que dejó cuatro muertos, incluido un oficial de policía, la tarde del lunes, 28 de julio, en un rascacielos de Midtown, Nueva York.

El ataque comenzó hacia las 6:30 p. m., cuando Tamura, armado con un rifle M4, entró al edificio ubicado en Park Avenue —donde funcionan las sedes de Blackstone y la NFL— y abrió fuego de forma indiscriminada. Entre las víctimas fatales se encuentra el agente Didarul Islam, de 36 años, quien recibió disparos en el vestíbulo, apenas el atacante ingresó al lugar.

Tamura llegó a Nueva York el mismo día del ataque en su automóvil, un BMW que dejó estacionado en doble fila antes de entrar armado al edificio. Tras asesinar al policía, disparó contra una mujer que se escondía detrás de una columna y luego hirió a un guardia de seguridad.

En un acto inusual, permitió que otra mujer saliera ilesa del ascensor. Luego subió hasta el piso 33, donde mató a una persona más antes de quitarse la vida con un disparo en el pecho. Según la policía, Tamura tenía un historial documentado de problemas de salud mental, y en su vehículo se encontraron más armas y municiones.

Le recomendamos: Deportación de presos de Ecuador a Colombia: los riesgos de una medida unilateral

🔑Shane Tamura, autor del tiroteo en Nueva York (las claves, por si tiene afán)

Shane Tamura, de 27 años y originario de Las Vegas , fue identificado como el autor del tiroteo del lunes en Nueva York. Tenía antecedentes de salud mental y se suicidó tras el ataque.

El tiroteo dejó cuatro muertos, incluido el oficial Didarul Islam , un policía de 36 años, padre de dos hijos y con un tercero en camino, quien fue asesinado en el vestíbulo.

Las autoridades hallaron en el lugar municiones, armas, un celular y una nota, en la que el atacante menciona una enfermedad cerebral degenerativa asociada a golpes repetidos en la cabeza como posible causa de su deterioro mental; la investigación sigue abierta.

Vea también: La solución de dos Estados para Israel y Palestina es “lejana e inviable”

👉 Reacciones al ataque en Nueva York

El alcalde Eric Adams calificó lo ocurrido como un “acto sin sentido” y pidió a la ciudadanía tomar precauciones en las zonas cercanas durante el operativo.

El edificio y sus alrededores fueron asegurados por decenas de agentes, algunos con rifles y chalecos antibalas, mientras drones sobrevolaban la escena.

Testigos presenciales describieron escenas de pánico y confusión, con trabajadores escondiéndose y bloqueando puertas con muebles. Las autoridades aún investigan qué motivó a Tamura a atacar específicamente ese edificio, pero confirmaron que actuó solo.

Shad Sakib, un empleado de la zona donde ocurrió el incidente, relató a la AFP que cuando estaba por salir escuchó una advertencia de seguridad.

“Estaba recogiendo mis cosas, preparándome para irme, y entonces, literalmente, justo cuando estaba a punto de salir, se oyó el anuncio de que no podíamos salir, que no era seguro estar fuera”, contó.

“Todo el mundo estaba confundido y se preguntaba qué estaba pasando. Y entonces, alguien de repente vio que alguien estaba caminando con un rifle. Caminaba directo al edificio vecino. Vimos su foto caminando por la misma zona por la que yo caminé cuando salí a almorzar. Nunca crees que algo así te va a pasar y ocurre”, agregó.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com