Tiroteo en oficinas del ICE deja varios heridos y al atacante muerto en Texas

Los manifestantes se reúnen durante una manifestación como parte de una "huelga comunitaria" para protestar contra las acciones federales de control de inmigración. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varias personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, sur de Estados Unidos, informaron autoridades.

“Hubo un tiroteo esta mañana en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE por sus siglas en inglés] en Dallas”, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Los detalles aún se están conociendo pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos”, dijo inicialmente Noem. “El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida”, agregó.

Poco después, el director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó a la cadena CNN que hay “tres personas heridas de bala en este momento. Desconocemos su estado de salud. Han sido trasladadas al hospital”.

En relación al autor del ataque, dijo que “la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador”.

La cadena de televisión local Fox4 informó que las tres personas baleadas eran detenidos bajo custodia de ICE.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com