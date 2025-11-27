Tiroteo en Washington: ¿culpa de Biden, Trump o del sistema de asilo roto?

Soldados de la Guardia Nacional se encuentran cerca del lugar donde dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados en Washington. Foto: EFE - WILL OLIVER

Como todo lo que ocurre en Estados Unidos, el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. no tardó en politizarse. La principal pelea es sobre cómo el sospechoso de los disparos, un refugiado afgano de 29 años identificado como Rahmanullah Lakanwa, permanecía en el país.

El presidente Donald Trump y decenas de republicanos han apuntado a problemas heredados del gobierno anterior sobre el sistema de asilados en el país que permitieron la entrada de personas sin una minuciosa revisión de antecedentes.

“Ahora debemos...