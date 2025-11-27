Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tiroteo en Washington: ¿culpa de Biden, Trump o del sistema de asilo roto?

El ataque a la Guardia Nacional muestra los riesgos de un programa de inmigración apresurado y mal financiado en EE. UU., con ambos partidos como responsables.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
27 de noviembre de 2025 - 11:03 p. m.
Soldados de la Guardia Nacional se encuentran cerca del lugar donde dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados en Washington.
Soldados de la Guardia Nacional se encuentran cerca del lugar donde dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados en Washington.
Foto: EFE - WILL OLIVER

Como todo lo que ocurre en Estados Unidos, el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. no tardó en politizarse. La principal pelea es sobre cómo el sospechoso de los disparos, un refugiado afgano de 29 años identificado como Rahmanullah Lakanwa, permanecía en el país.

El presidente Donald Trump y decenas de republicanos han apuntado a problemas heredados del gobierno anterior sobre el sistema de asilados en el país que permitieron la entrada de personas sin una minuciosa revisión de antecedentes.

“Ahora debemos...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Tiroteos en Estados Unidos

Estados Unidos

Afganistán

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.