“¿Todo bien en casa?”: Bukele le lanza pulla a Petro tras crisis en su Gobierno

Los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Nayib Bukele (El Salvador) mantienen desde marzo un férreo contrapunteo en redes sociales. Foto: Archivo Particular

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no ha olvidado la disputa con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. El salvadoreño aprovechó la nueva crisis en el Gobierno colombiano para lanzarle una nueva pulla a Petro, con quien se enfrascó en una discusión en redes sociales en marzo por las críticas de este último a las políticas de seguridad en el país centroamericano.

“¿Todo bien en casa?”, trinó Bukele en su cuenta de Twitter el domingo.

¿Todo bien en casa? 🙃 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 5, 2023

Esa frase ya la había pronunciado Bukele en el rifirrafe con Petro en marzo, por lo que se entendió que era una nueva indirecta al colombiano. En aquel momento, y tras las quejas del presidente Petro por las políticas de seguridad en El Salvador, Bukele dijo: “No entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo (Nicolás) el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”, dijo Bukele.

Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de “mejores condiciones”.



Además, no entiendo su obsesión con El Salvador.



¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero?



¿Todo bien en casa? 🙃 https://t.co/zLjoZoy66R — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 9, 2023

El salvadoreño se refería a otro escándalo del gobierno colombiano: Nicolás Petro, hijo del presidente, fue relacionado con la recepción de dineros ilícitos por parte de exnarcos y empresarios polémicos.

📝 Sugerimos: ¿Para dónde vamos en Suramérica?

¿Cuál es el nuevo escándalo del gobierno petro?

En la noche del domingo, la revista Semana publicó una serie de audios de Benedetti en los que parece amenazar al gobierno con entregar detalles que puedan impactar severamente su imagen.

“Nos caemos todos, hijueputa”, dice Benedetti en un audio.

En los audios, que parecen estar dirigidos a Sarabia, Benedetti está molesto por no ser atendido por el gobierno la semana pasada. El exembajador manifestó sentirse “humillado”.

📰 También recomendamos: Identifican las primeras causas de la catástrofe ferroviaria en India

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, señaló Benedetti en los audios recogidos por Semana.

Lo más destacado de los audios hasta ahora parece ser la amenaza de Benedetti de “prender el ventilador” sobre el financiamiento de la campaña Petro, para la que dijo haber conseguido 15.000 millones de pesos. Según el exfuncionario, sus movimientos fueron claves para la victoria.

De aquí a que Bukele le volviera a preguntar a Petro: “¿Todo bien en casa?”

📌 Le puede interesar: Elecciones en México: Entre la decadencia del PRI y la nueva “hegemonía” de Morena

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.