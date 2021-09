Tragedia en altamar: dos niños hallados aferrados al cadáver de su mamá

El viernes pasado, la embarcación Thor zarpó del Higuerote, en el estado venezolano de Miranda, hacia la isla de ese país La Tortuga, en el caribe. Horas más tarde Thor y otra lancha informaron que tenían problemas técnicos y que debían regresar al puerto de salida.

Arreglados los desperfectos volvieron a partir hacia La Tortuga, pero horas más tarde, cuando ya no había comunicación, una embarcación se dio cuenta que Thor no respondía. La búsqueda, sin embargo, comenzó solo tres días después cuando confirmaron que las familias que iban a bordo de la embarcación no aparecían; la lancha tampoco.

Eso sucedió una vez quienes iban en la segunda lancha retornaron a Higuerote y preguntaron qué había pasado con las ocho personas que iban a bordo de Thor de paseo.

El 8 de septiembre la lancha fue finalmente encontrada para descubrir una tragedia. Según informó el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos de Venezuela, la embarcación naufragó y solo fueron encontradas cuatro personas, entre ellas dos niños, que estaban aferrados al cadáver de su mamá. Los tres sobrevivientes, tenían severos signos de deshidratación e insolación.

La búsqueda de los 4 pasajeros desaparecidos continúa por aire y mar. El patrón de búsqueda incluye el sureste de La Orchila; sur de Los Roques; norte del Farrallón Centinela; este y norte de La Guaira y oeste de Miranda. #LaTortuga #Higuerote #SAR pic.twitter.com/2Z0W9yca26 — INEA (@inea_venezuela) September 9, 2021

Las autoridades creen que la lancha sufrió un desperfecto en un lugar en donde no había comunicación y quedaron varados sin lograr pedir ayuda.

En declaraciones a la prensa, Verónica Martínez, niñera de los niños que iban en la embarcación, indicó que de los cuatro desaparecidos hasta el momento, uno estaba con salvavidas, por eso su búsqueda continúa.

Los rescatados fueron llevados a una clínica en Caracas.