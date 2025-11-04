Tragedia en Estados Unidos: accidente de avión carguero dejó al menos tres muertos

Captura de video tomada de rastreo de redes que muestra el momento de la explosión de un avión de la empresa UPS. Foto: EFE - Rastreo de Redes

Al menos tres personas murieron y once resultaron heridas en el accidente este martes de un avión de carga de la empresa UPS en el aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky (sureste de EE.UU.), según la información de las autoridades.

El gobernador del estado, Andy Beshear, confirmó en una rueda de prensa estas cifras provisionales y lamentó creer que “el número va a crecer” en las próximas horas.

Beshear también aseguró que algunos de los heridos son de gravedad e informó de que los cuerpos de rescate y de emergencias ya están trabajando en la zona.

“Estamos reuniendo información lo más rápido que podemos”, advirtió el gobernador.

El accidente provocó un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto. Por el momento, la alerta emitida por las autoridades locales no permite que nadie transite en un radio de cinco millas (8 kilómetros) alrededor, y además se registran decenas de vuelos retrasados hasta que la situación en la pista esté bajo control.

Las razones del desastre siguen sujetas a investigación. Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, donde la compañía opera 291 aeronaves, según consta en un informe de la empresa.

