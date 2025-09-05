Tragedia por fentanilo contaminado en Argentina

Más de 120 pacientes internados en hospitales de Argentina han muerto hasta ahora en lo que va del año porque se les suministró fentanilo contaminado con bacterias. El fentanilo, administrado bajo control médico cumple una función analgésica. Ya han sido arrestados el dueño y varios directivos del laboratorio que elaboró el medicamento, HLB Pharma. Pero también hay polémica por el papel que cumplió la agencia pública encargada de controlar la idoneidad de las drogas.