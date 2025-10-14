Logo El Espectador
Mundo
América
Tras atacar embarcaciones en el Caribe, ¿Trump tiene en la mira a los cárteles mexicanos?

La ofensiva de Trump contra el narco llega al Caribe y despierta temores en México, aunque su gobierno confía en la cooperación.

Paulina Villegas y Jack Nicas | The New York Times
15 de octubre de 2025 - 02:07 a. m.
Oficiales de policía patrullan durante una operación contra los cárteles de drogas en el estado de Sinaloa, en México.
Oficiales de policía patrullan durante una operación contra los cárteles de drogas en el estado de Sinaloa, en México.
Foto: AFP - MARCOS VIZCARRA

Mientras el presidente Donald Trump ha hecho estallar una embarcación tras otra frente a las costas de Venezuela y ha declarado un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, una pregunta con duras consecuencias ha surgido mucho más cerca de Estados Unidos.

¿Podría México, donde algunos de los grupos criminales más poderosos del mundo fabrican muchas más drogas, ser el siguiente?

“Sería un honor para mí entrar y hacerlo”, dijo Trump en mayo, sobre el uso de fuerzas estadounidenses para cazar a miembros de los cárteles. “Los cárteles...

Por Paulina Villegas y Jack Nicas | The New York Times

Bueno Bueno(20426)Hace 2 minutos
El poderoso ejército de EU en el Caribe tiene como objeto apoderarse de Venezuela no es para de vez en cuando asesinar 3 o 4 personas en lanchas ni luchar contra el narcotráfico
