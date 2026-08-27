Tras el revés judicial de Trump: las razones de la suspensión de los visados de EE. UU.

La Green Card debe ser portada por los residentes extranjeros Foto: Getty Images

Frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha sido una de las principales promesas de Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca hace un año y ocho meses, y no ha desistido desde entonces. Desde el “turismo de nacimiento”, como se llama a su cruzada contra la ciudadanía por nacimiento, hasta interrumpir los flujos de expedición de visas a nivel mundial, han sido intentos que bien han sido truncados por autoridades federales o bien han llegado hasta la Corte Suprema, el máximo ente que puede ponerles freno.

Ahora, la administración...