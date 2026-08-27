Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tras el revés judicial de Trump: las razones de la suspensión de los visados de EE. UU.

Expertos cuestionan que Estados Unidos haya suspendido simultáneamente los procesos de visado para capacitar a sus funcionarios en las nuevas reglas de “carga pública”, mientras un juez acaba de frenar una política similar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
27 de agosto de 2026 - 11:28 p. m.
La Green Card debe ser portada por los residentes extranjeros
La Green Card debe ser portada por los residentes extranjeros
Foto: Getty Images

Frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha sido una de las principales promesas de Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca hace un año y ocho meses, y no ha desistido desde entonces. Desde el “turismo de nacimiento”, como se llama a su cruzada contra la ciudadanía por nacimiento, hasta interrumpir los flujos de expedición de visas a nivel mundial, han sido intentos que bien han sido truncados por autoridades federales o bien han llegado hasta la Corte Suprema, el máximo ente que puede ponerles freno.

Ahora, la administración...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Estados Unidos

Visas a estados Unidos

Green card

Donald trump

colombianos en estados unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.