El descarrilamiento de un tren en México pone la lupa sobre el legado ferroviario de AMLO

Una persona herida es trasladada luego del descarrilamiento del tren Transístmico este domingo, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca (México). Foto: EFE - Luis Villalobos

El descarrilamiento de un tren que llevaba a 250 personas dejó 13 muertos y casi 100 heridos en México. Se trata del Tren Interoceánico, que, como su nombre lo indica, conecta el océano Pacífico con el golfo de México, en el Atlántico, a través del Istmo de Tehuantepec. El siniestro ocurrió el domingo, mismo día en que la Fiscalía General de la República anunció que abriría una investigación para determinar las causas de lo ocurrido. Según testigos citados por la prensa local, antes del accidente sintieron que el tren se movía muy rápido y...