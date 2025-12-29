Logo El Espectador
El descarrilamiento de un tren en México pone la lupa sobre el legado ferroviario de AMLO

El domingo, 13 personas murieron y casi 100 resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren sobre una de las obras insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La oposición denuncia que las cosas se hicieron mal.

María Alejandra Medina
29 de diciembre de 2025 - 06:00 p. m.
Una persona herida es trasladada luego del descarrilamiento del tren Transístmico este domingo, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca (México).
Foto: EFE - Luis Villalobos

El descarrilamiento de un tren que llevaba a 250 personas dejó 13 muertos y casi 100 heridos en México. Se trata del Tren Interoceánico, que, como su nombre lo indica, conecta el océano Pacífico con el golfo de México, en el Atlántico, a través del Istmo de Tehuantepec. El siniestro ocurrió el domingo, mismo día en que la Fiscalía General de la República anunció que abriría una investigación para determinar las causas de lo ocurrido. Según testigos citados por la prensa local, antes del accidente sintieron que el tren se movía muy rápido y...

María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
México

Tren

Oaxaca

AMLO

Latinoamérica

México

Tren

Oaxaca

AMLO

Latinoamérica

