Las amenazas de ataques de Donald Trump llegan a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (centro), se levanta para despedirse junto al secretario de Estado, Marco Rubio (izq.), y el secretario de Guerra, Pete Hegseth (der.). Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

“No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar”, así le respondió en X el presidente Gustavo Petro a su homólogo, Donald Trump, en un capítulo más de la saga que mantienen ambos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. ¿El motivo? Trump afirmó, durante una reunión de gabinete minutos antes del trino de Petro, que Colombia o cualquier país que produzca drogas que lleguen a su país “está sujeto a ataques” terrestres.

“He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación. Y luego nos venden cocaína....