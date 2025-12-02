Logo El Espectador
Mundo
América
Las amenazas de ataques de Donald Trump llegan a Colombia

El mandatario estadounidense habló de la posibilidad de ataques militares contra Colombia. El presidente Petro advirtió que la soberanía no será vulnerada.

Hugo Santiago Caro
03 de diciembre de 2025 - 12:10 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (centro), se levanta para despedirse junto al secretario de Estado, Marco Rubio (izq.), y el secretario de Guerra, Pete Hegseth (der.).
Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

“No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar”, así le respondió en X el presidente Gustavo Petro a su homólogo, Donald Trump, en un capítulo más de la saga que mantienen ambos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. ¿El motivo? Trump afirmó, durante una reunión de gabinete minutos antes del trino de Petro, que Colombia o cualquier país que produzca drogas que lleguen a su país “está sujeto a ataques” terrestres.

“He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación. Y luego nos venden cocaína....

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.
DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 12 minutos
Tendría que estar loco de remate el sr. Trump. Por poderoso que sea, tiene que respetar la soberanía del país, con un presidente elegido por ciudadanos en condiciones de libertad.
William Alvarez(41808)Hace 27 minutos
Hay que agradecer a Trump el que Petro se siga saliendo con la suya. La penúltima vez catapultando al Progresismo en las encuestas pre-presidenciales, y ahora validando la compra de aviones militares a Suecia. Esperemos cual regalo de navidad nos tenga, para que continuemos en pos de un Estado de bienestar parecido al de los socialdemocratas y al de los mismos Estados Unidos, cuya democracia permite libres hasta a locos como Trump.
RICARDO BOTERO(81050)Hace 47 minutos
Se parecen a esos futbolistas que se calientan de boquilla en un tiro de esquina y terminado el partido se saludan.
micorriza(d243q)Hace 1 hora
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿generales infiltrados?¿"encuestas"... sondeos amañados?
