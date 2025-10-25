Logo El Espectador
Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?

Estas son las opiniones que tienen seguidores y detractores de Milei, cuyo punto débil es la economía. De hecho, se está a la espera de que el presidente estadounidense cumpla con su apoyo, mientras los argentinos se alistan para ir a las urnas el domingo.

Emma Bubola, Daniel Politi y Anita Pouchard Serra | The New York Times
25 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Seguidores del presidente argentino, Javier Milei, ondearon una bandera durante el mitin de cierre de campaña de la Libertad Avanza, realizado en Rosario.
Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Después de almorzar la semana pasada con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde intercambió regalos y elogios, y logró pactar compromisos valorados en miles de millones de dólares por parte de Estados Unidos, el presidente de Argentina, Javier Milei, regresó a su país a encarar a sus votantes.

Vestido con una casaca de cuero y con un megáfono en la mano, Milei, quien se autodenomina como un economista anarcocapitalista y que antes fue un comentarista incendiario, atravesó una multitud de estudiantes, agricultores y jubilados, a...

