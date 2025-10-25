Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?

Seguidores del presidente argentino, Javier Milei, ondearon una bandera durante el mitin de cierre de campaña de la Libertad Avanza, realizado en Rosario. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Después de almorzar la semana pasada con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde intercambió regalos y elogios, y logró pactar compromisos valorados en miles de millones de dólares por parte de Estados Unidos, el presidente de Argentina, Javier Milei, regresó a su país a encarar a sus votantes.

Vestido con una casaca de cuero y con un megáfono en la mano, Milei, quien se autodenomina como un economista anarcocapitalista y que antes fue un comentarista incendiario, atravesó una multitud de estudiantes, agricultores y jubilados, a...