No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América

Trump avisa que vigilará Nueva York tras respaldo de gobernadora a Zohran Mamdani

Mamdani ganó contra todo pronóstico las primarias del Partido Demócrata y se ha convertido en el aspirante a la alcaldía neoyorquina, superando al aparente líder de las encuestas entonces, el exgobernador Andrew Cuomo, que ha decidido presentarse como independiente.

Redacción Mundo y Agencia EFE
15 de septiembre de 2025 - 07:37 p. m.
El candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani
El candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani
Foto: EFE - SARAH YENESEL
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que “vigilará” Nueva York después de que la gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, respaldara al candidato de su partido a las elecciones a la alcaldía, Zohran Mamdani, que se declara socialista.

En su cuenta de Truth Social, Trump se hizo eco de que Hochul apoya al alcaldable Mamdani, a quien tildó de “pequeño comunista”, y lo consideró un “acontecimiento sorprendente, y muy malo para la ciudad de Nueva York”, preguntándose incluso “cómo puede suceder algo así”.

“Washington estará vigilando esta situación muy de cerca. No hay razón para enviar buen dinero al mal”, concluye su mensaje el presidente, que anteriormente ha mostrado preocupación por las elecciones locales en su ciudad natal, y ha abogado por un opositor único a Mamdani, que lidera las encuestas.

Hochul hizo público su respaldo a Mamdani este domingo en un artículo de opinión en The New York Times, asegurando que tienen “desacuerdos” pero destacando sus compromisos por hacer la ciudad “asequible” y segura para las familias, y combatir la “agenda extrema” de Trump.

La gobernadora había sido foco de críticas internas en el partido por no respaldar antes a Mamdani, y este le agradeció en un mensaje de X el gesto para “unificar el partido”, entre otras cosas.

En la contienda también está el actual alcalde, Eric Adams, demócrata pero que decidió presentarse como independiente, y que reiteró la semana pasada su intención tras recibir una supuesta oferta del Gobierno de Trump para retirar su candidatura y dejar paso a Cuomo.

Cuomo y Adams, mayores de 60 años, representan al ala derecha del partido y al ‘establishment’ o élite política de la ciudad, con fuertes vínculos tanto entre empresarios como entre los sindicatos tradicionales, dos sectores temerosos de las propuestas socialdemócratas del joven Mamdani.

Aparte de ellos, también concurre a las elecciones a alcalde el candidato republicano Curtis Sliwa.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Zohran mamdani

Nueva York

Demócratas

estados unidos

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar