Trump cede por la crisis en Minnesota y anuncia cooperación con el gobernador Tim Walz

El presidente Donald Trump bajó el tono belicoso este lunes ante la tensa situación en el estado de Minnesota y anunció una llamada con su gobernador, Tim Walz, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en protestas contra las redadas de inmigrantes.

Trump también anunció el envío de su “zar” contra la inmigración ilegal, Tom Homan, a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación.

“El gobernador Tim Walz me llamó para solicitarme que trabajáramos conjuntamente”, aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

“Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda”, añadió.

“Volveremos a hablar muy pronto”, prometió.

La ciudad más poblada del estado, Mineápolis, ha sido escenario de protestas cada vez más tensas desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a Renee Good —una madre de tres hijos, de 37 años— en su coche el 7 de enero.

El sábado, otros agentes federales abatieron al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, también de 37 años, al que acusan de llevar un arma cargada y oculta a las protestas, con la que supuestamente quería agredirlos.

Pretti tenía licencia para portar armas, según los medios estadounidenses.

Dos demandas clave

Tom Homan es un veterano del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política de control de la frontera sur y de las deportaciones de inmigrantes irregulares.

A pesar del tono conciliatorio, Trump mantiene la presión sobre otro frente político en Minesota, en un año electoral.

“Separadamente, continúa una gran investigación sobre el masivo fraude de servicios sociales, de más de 20.000 millones de dólares, que ha ocurrido en Minesota”, explicó Trump en Truth Social.

Además de las redadas de miles de indocumentados, el gobierno de Trump ha emprendido una amplia revisión de las ayudas recibidas mayoritariamente por la comunidad somalí en este estado gobernado por los demócratas.

Un tribunal federal de Minnesota celebrará audiencias este lunes sobre dos demandas clave, mientras crece la presión para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre los homicidios.

En uno de los casos, el fiscal general de Minnesota ha solicitado a una jueza federal que detenga el despliegue de agentes del ICE en la zona.

La otra demanda se centra en impedir que los agentes federales supuestamente destruyan pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti.

Mineápolis, gobernada por los demócratas, es una ciudad santuario, lo que significa que su policía no coopera con las fuerzas migratorias federales.

Trump, quien ha prometido arrestar y deportar a “millones” de personas indocumentadas, defendió a los agentes que mataron a Good y Pretti y aseguró que los dos fallecidos pretendían atacarlos.

Evitó, sin embargo, decir si el oficial que disparó a Pretti había actuado de forma apropiada.

Varios senadores del Partido Republicano —el mismo de Trump— han pedido una investigación exhaustiva sobre los homicidios y cooperación con las autoridades locales.

La administración Trump excluyó a los investigadores locales de las indagaciones sobre la muerte de Good.

Ante esto, el gobernador de Minesota, Tim Walz, lanzó una pregunta directa al presidente durante una rueda de prensa el domingo: “¿Qué tenemos que hacer para que estos agentes federales salgan de nuestro estado?”.

“Deportamos diez veces más de extranjeros ilegales de Texas que de Mineápolis. ¿Por qué no hay problemas en Texas? Porque en Texas tenemos la cooperación y el apoyo de fuerzas del orden locales” declaró por su parte el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Defender valores

Los demócratas en el Congreso amenazan con bloquear votaciones presupuestarias inminentes si no se suspende el despliegue de ICE y la policía fronteriza en las ciudades santuario.

Por su parte, los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton llamaron a los estadounidenses a que se levanten y defiendan sus valores tras la muerte de Pretti.

Con la tensión en su punto máximo, unas 1.000 personas se congregaron el domingo en Mineápolis, donde la temperatura es gélida, para protestar contra la policía migratoria.

