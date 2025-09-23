Trump critica a la ONU en su discurso en la Asamblea General: “Son palabras vacías”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la palabra en la mañana de este martes ante la Asamblea General de la ONU, y lo hizo después de que el secretario general, António Guterres, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hicieron lo mismo. En su intervención, el republicano criticó a las Naciones Unidas y exaltó su trabajo en estos ocho meses de su segunda administración.

El líder de la Casa Blanca empezó diciendo que tuvieron que pasar seis años desde su primer gobierno, cuando “el mundo estaba próspero y en paz”, para que se pudiera parar de nuevo en este escenario de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. “Desde entonces, las armas de la guerra han opacado la paz que forjé. De una era de calma y estabilidad se pasó a una de las más grandes crisis de nuestros tiempos”.

Desprestigiando el período presidencial de Joe Biden, que calificó de débil y radical, aseguró que, tras ocho meses de su segunda administración, Estados Unidos “es el país más fuerte del mundo”. Habló de la fortaleza económica y militar, y calificó este momento como “la época dorada” del país del norte.

“¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas?”, preguntó Trump, quien a reglón seguido aseguró que lo único que hace el organismo es escribir “cartas enérgicas” y hablar con “palabras vacías”. En ese sentido, retomó la idea que se le ha escuchado en otras ocasiones: que ha puesto punto final, según él, a las guerras de Israel contra Irán, Camboya contra Tailandia, Armenia y Azerbaiyán. “Lamentablemente, en todos los casos, las Naciones Unidas ni siquiera intentaron ayudar (...). No estuvieron allí para ayudarnos”.

En su discurso, el presidente agregó que su país tiene cómo imponer aranceles contra Moscú. En sus palabras: “En caso de que Rusia no esté lista para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania, entonces Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos”. Al respecto, criticó a Europa y aseguró que el Viejo Continente “debe intensificar sus esfuerzos. No puede estar haciendo lo que está haciendo. Está comprando petróleo y gas de Rusia”.

Dirigiéndose a los Estados europeos, afirmó, a la vez, que “es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas. Sus países se están yendo al infierno”, y con ello hizo un guiño a un tema que ha sido central en su gobierno: la migración, sobre la cual, según él, Washington ha tomado “medidas audaces”, criticadas por otros por violaciones a los derechos humanos. De hecho, Trump aprovechó el escenario de la ONU para agradecerle a El Salvador por la alianza con la que ambos países llevaron a cabo la deportación de varios venezolanos, asociados por las autoridades estadounidenses con el Tren de Aragua.

Sobre Gaza, el jefe de la Casa Blanca aseveró que “Hamás ha rechazado repetidamente ofertas razonables para hacer la paz” desde el ataque del 7 de octubre contra Israel. Aunque Trump reconoció brevemente que “tenemos que detener la guerra de inmediato”, no mencionó el agravamiento de la crisis humanitaria ni el hambre que se vive allí. De hecho, no se le escuchó hablar de la idea de Netanyahu de tomarse la Ciudad de Gaza y tampoco de la necesidad apremiante que hay de que ingrese ayuda humanitaria al territorio. “Tenemos que recuperar a los rehenes. Queremos que regresen los 20. No queremos dos ni cuatro”, concluyó el republicano.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com