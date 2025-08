Trump desplegó submarinos nucleares por “provocaciones” de Rusia; esto se sabe

Foto de referencia del submarino nuclear estadounidense USS Alexandria. Foto: EFE - YONHAP

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este viernes el despliegue de “dos submarinos nucleares en las zonas apropiadas” tras comentarios “provocadores” del expresidente ruso Dmitri Medvedev.

El republicano de 79 años protagonizó un acercamiento a su homólogo ruso, Vladímir Putin, poco después de regresar al poder en enero. Estaba convencido de que su buena relación con el líder ruso le permitiría poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa de febrero de 2022.

Sin embargo, Putin le dio largas y Trump está cada vez más frustrado con Rusia, que, según un análisis de AFP, ha lanzado más ataques con drones contra Ucrania en julio que en cualquier otro mes desde la invasión.

“He ordenado que se posicionen dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias son más que eso”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Las palabras son muy importantes y, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas, espero que este no sea uno de esos casos”, añadió.

Trump no especifica si se refiere a submarinos de propulsión nuclear o con armas atómicas. Tampoco dio detalles sobre donde serán desplegados ni aclara a qué comentarios de Medvedev se refiere.

Este último fue presidente de Rusia de 2008 a 2012, entre dos mandatos de Putin, y en aquel entonces era considerado reformista y moderado.

Medvedev a Trump: “Un paso hacia la guerra”

Desde 2022, Medvedev ha realizado declaraciones cada vez más provocadoras, en particular sobre la amenaza de un conflicto nuclear. No obstante, su influencia en la política rusa sigue siendo limitada.

El jueves Medvedev arremetió contra Trump citando “la famosa ‘mano muerta’”, en alusión a un sistema automatizado ultrasecreto creado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría para tomar el control de su arsenal nuclear en caso de que la cadena de mando fuera destruida.

El 28 de julio, en otro mensaje en la red social X, el actual vicepresidente y número dos del Consejo de Seguridad del país escribió que cada nuevo ultimátum de Donald Trump para poner fin a la contienda bélica en Ucrania “era una amenaza y un paso hacia la guerra” con Estados Unidos.

El presidente estadounidense amenaza con imponer sanciones económicas a Rusia si Putin no pone fin a las hostilidades en Ucrania antes de que termine la próxima semana.

Trump sopesa las llamadas sanciones “secundarias”, es decir, aquellas impuestas a los países que compran petróleo ruso con el objetivo de cortar esta fuente esencial de ingresos para la maquinaria bélica rusa.

Bombardeos en Ucrania “todas las noches”

El análisis de AFP, que utilizó datos publicados por la fuerza aérea de Ucrania, muestra que el ejército ruso lanzó 6.297 drones de largo alcance hacia Ucrania el mes pasado, un aumento de casi el 16 % en comparación con junio, y la tercera subida mensual consecutiva.

Entre enero y junio, Rusia triplicó el número de misiles disparados hacia Ucrania (77 respecto a 239, y después 198 en julio), según los datos.

Estos ataques aéreos ocurren todas las noches, obligando a los habitantes a buscar un lugar para refugiarse, muchas veces en sus baños o en los pasillos de un metro, mientras suenan las sirenas de alerta.

Los ataques rusos contra Kiev causaron 31 muertos la madrugada del jueves, según un balance actualizado de las autoridades. Es uno de los ataques más mortíferos en la capital desde el inicio de la guerra.

Entre las víctimas hay cinco niños, de los cuales “el más pequeño tenía solo dos años”, dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Algunos vecinos acudieron al lugar para rendir homenaje a las víctimas, depositando flores y juguetes. Entre ellos se encontraba Irina Drozd, de 28 años, que vive en el barrio con su familia.

“Nuestros hijos podrían haber muerto”, declaró a la AFP.

Pese a todo, Putin aseguró el viernes que desea una “paz duradera”. Zelenski volvió a pedirle que se reúna con él para negociar.

