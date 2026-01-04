Logo El Espectador
Trump dice que EE. UU. gobernará Venezuela, pero hay más preguntas que respuestas

Entre los expertos hay pocas certezas, pero un consenso: las acciones de Estados Unidos van en contravía del derecho internacional.

María Alejandra Medina
04 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
Personas participan de una protesta para rechazar el ataque de Estados Unidos a Venezuela este sábado, frente al consulado de Venezuela de Bogotá (Colombia).
Foto: EFE - Carlos Ortega

“La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana”. Las palabras no son del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o de algún otro líder progresista. Son nada menos que de la excandidata presidencial francesa Marine Le Pen, quien, a diferencia de muchas figuras de la derecha y la ultraderecha del mundo, no celebró la intervención de...

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

Captura de Maduro

ERWIN JIMENES(18151)Hace 4 minutos
Asi mismo ..incertidumbre ..ya le cobro a Corina ,lo del nobel ..dijo que ella ,no es la persona ..elecciones lo mas pronto..es el unico camino ..y ya.
