Trump dice que EE. UU. gobernará Venezuela, pero hay más preguntas que respuestas

Personas participan de una protesta para rechazar el ataque de Estados Unidos a Venezuela este sábado, frente al consulado de Venezuela de Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

“La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana”. Las palabras no son del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o de algún otro líder progresista. Son nada menos que de la excandidata presidencial francesa Marine Le Pen, quien, a diferencia de muchas figuras de la derecha y la ultraderecha del mundo, no celebró la intervención de...