Trump dice que los palestinos no tendrían derecho de regresar a Gaza bajo su plan

Miembros del grupo People in Solidarity with Palestines sostienen carteles con imágenes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (dcha.), y del presidente estadounidense, Donald J. Trump (icha.), junto a las palabras "No al plan de Trump de tomar el poder en Gaza" y "Liberen a Palestina" durante una manifestación contra la política de Trump en Gaza frente a la embajada de Estados Unidos en Seúl, Corea del Sur, el 05 de febrero de 2025.

Foto: EFE - JEON HEON-KYUN