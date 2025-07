Trump dice que no sabía que aparece en archivos Epstein: “Nunca se me informó”

Resume e infórmame rápido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este viernes a Escocia para una visita que combinará la diplomacia y las negociaciones comerciales con su gran afición, el golf, y que estará marcada por un enorme dispositivo de seguridad ante varias protestas previstas.

Tras su llegada al aeropuerto de Prestwick, cerca de Glasgow, poco antes de las 8:30 p. m., el magnate republicano se dirigió a Turnberry, uno de los dos campos de golf en Escocia que pertenecen a la empresa familiar dirigida por sus hijos.

La agenda oficial del presidente estadounidense está vacía el sábado, pero el domingo se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien espera alcanzar un acuerdo sobre los aranceles.

Trump, de 79 años, tiene previsto regresar a Reino Unido en septiembre para una segunda visita de Estado — la primera fue en 2019 — por invitación del rey Carlos III, que promete ser ostentosa.

Este viaje a Escocia pone también una distancia física entre Trump y los últimos giros del polémico caso Jeffrey Epstein, un acaudalado financiero hallado muerto en su celda en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales.

Muchos de sus seguidores defienden una teoría conspirativa, según la cual, la muerte de Epstein fue incitada desde el “Estado profundo” para proteger a figuras prominentes de todos los sectores, sobre todo del Partido Demócrata y de Hollywood, que estaban vinculadas con la red sexual.

Trump negó tras llegar a Escocia que se le hubiera informado alguna vez de que su nombre aparecía en los archivos relacionados con Epstein.

“No, nunca, nunca se me informó, no”, aseguró, después de que el Wall Street Journal informara que la fiscal general le había comunicado en mayo que su nombre aparecía varias veces.

Este diario, que publicó un artículo que detalla los vínculos de larga data entre el dirigente y Epstein, fue excluido por la Casa Blanca de la cobertura del viaje a Escocia y demandado por Trump ante la justicia.

