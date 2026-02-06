Trump difunde video conspirativo que muestra a los Obama como si fueran monos

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un vídeo sobre supuesto hackeo de máquinas de votación en el que en los últimos segundos aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como unos monos. Foto: EFE - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó el jueves un video conspirativo sobre las elecciones que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos, lo que provocó la condena de destacados políticos del partido Demócrata.

Al final de un video de poco más de un minuto publicado en la plataforma Truth Social de Trump, los Obama aparecen alrededor de un segundo con sus rostros sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo.

La canción “The Lion Sleeps Tonight” suena de fondo cuando aparecen los Obama.

El video repite afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según su versión ayudó a robarle a Trump las elecciones de 2020.

Hasta primeras horas del viernes por la mañana, el video había recibido miles de “me gusta” en la red social del presidente.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato presidencial demócrata para 2028 y uno de los críticos más prominentes de Trump, arremetió contra la publicación.

“Comportamiento asqueroso por parte del Presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, publicó la cuenta de la oficina de prensa de Newsom en X.

Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes.

“Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia”, escribió también en X.

Obama es el único presidente negro en la historia de Estados Unidos y respaldó a la rival de Trump, Kamala Harris, durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2024.

Imágenes de IA

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial en Truth Social y otras plataformas, a menudo para glorificarse a sí mismo y ridiculizar a sus críticos.

El presidente estadounidense ha usado las publicaciones provocativas para movilizar a su base conservadora.

El año pasado publicó un video de IA de Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y apareciendo tras las rejas con un overol naranja.

Luego, durante el mismo año, publicó un clip hecho con IA del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries —quien es negro—, con un bigote falso y un sombrero de charro.

Jeffries calificó la imagen de racista. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha recibido críticas de sus adversarios por liderar una cruzada contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Una de las primeras decisiones de Trump fue poner fin a todos los programas de DEI del gobierno federal, incluidas las políticas de diversidad en el seno de las fuerzas armadas, que el mandatario ha calificado de “woke”.

Esta decisión ha conllevado también al retiro de las bibliotecas en las academias militares de decenas de libros que abordan la historia de la discriminación en Estados Unidos.

Los programas federales estadounidenses contra la discriminación nacieron de la lucha por los derechos civiles de la década de 1960, encabezada principalmente por afroamericanos, en favor de la igualdad y la justicia después de cientos de años de esclavitud, cuya abolición en 1865 dio paso a otras formas institucionales de racismo.

La Casa Blanca se queja

La Casa Blanca se quejó de lo que calificó como “falsa indignación” después de que Donald Trump publicara el video.

“Es un vídeo meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de ‘El rey león’. Por favor, dejen de fingir indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una declaración a la AFP.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com