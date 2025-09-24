No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Trump dijo ante la ONU que ha puesto fin a 7 guerras, ¿qué tan cierto es?

Trump asegura haber puesto fin a siete guerras interminables y acusa a la ONU de inacción en conflictos internacionales.

Pranav Baskar | The New York Times
24 de septiembre de 2025 - 06:25 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.
Foto: EFE - LUKAS COCH

Durante su discurso, el presidente también menospreció la labor de la organización, que, según dijo, “ni siquiera intentó ayudar” en ninguno de los conflictos. He aquí un análisis más detallado de sus afirmaciones.

El presidente Donald Trump repitió su afirmación de que había puesto fin a siete guerras “interminables” durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes. “Es una lástima que yo haya tenido que hacer estas cosas en lugar de que las hagan las Naciones Unidas”, dijo.

Trump, que tiene un historial de...

Por Pranav Baskar | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Donald Trump

Estados Unidos

Guerras

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar