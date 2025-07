Trump dijo que el caso Epstein “es aburrido” y que debería publicarse “lo creíble”

Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por conspirar con Jeffrey Epstein para abusar sexualmente de menores. Él fue hallado muerto en una celda de Nueva York en 2019, antes de ser juzgado por tráfico sexual. Foto: AFP - JOHANNES EISELE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, está ante un escenario complejo frente a sus bases: el revuelo que ha causado la postura de su administración con respecto a los archivos Epstein, pues hay quienes creen que se está ocultando información al respecto para proteger a figuras ricas y poderosas. Ante ello, optó por decir que la investigación es “aburrida” y que le interesa a “la gente mala”, además de que solo se debería hacer público “lo creíble”.

Si bien en su campaña de regreso a la Casa Blanca dijo en repetidas ocasiones que “probablemente” publicaría los archivos Epstein, aunque también reiteró que fue un asunto inventado por sus predecesores demócratas, el martes en la noche aseguró ante un grupo de periodistas: “No entiendo por qué el caso le interesaría a alguien. Es bastante aburrido”.

En su intervención frente a los reporteros, agregó: “Es sórdido, pero aburrido, y no entiendo por qué sigue así. Creo que solo la gente muy mala, incluyendo las noticias falsas, quiere que algo así continúe. Pero que compartan información creíble. Cualquier cosa que sea creíble, diría yo, que la compartan”.

Este pronunciamiento fue un intento para llamar a la calma, luego de que el Departamento de Justicia y el FBI concluyeran que Epstein se suicidó y que no hay ninguna lista de sus clientes para publicar, a pesar de que la fiscal general, Pam Bondi, aseguró anteriormente que dicho listado estaba en su escritorio para ser revisado. Según ese informe, no hay pruebas de que Epstein mantuviera una “lista de clientes” ni de que estuviera chantajeando a figuras poderosas. También desestimaron que él hubiera sido asesinado en prisión.

Ahora bien, Trump salió en defensa de Bondi y aseguró que “la fiscal general lo ha gestionado muy bien (...). Lo que ella considere creíble, debería publicarlo”. En contraste, varios conservadores lo están presionando a él. Incluso su nuera, Lara Trump, presentadora de Fox News, afirmó: “Creo que se necesita más transparencia en esto”.

Además, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, le pidió al Departamento de Justicia estadounidense hacer público el documento, en un momento de extraña ruptura con el mandatario: “Es un tema muy delicado, pero deberíamos exponerlo todo y dejar que la gente lo decida”. En una entrevista con Benny Johnson, añadió: “Estoy de acuerdo con la opinión de que debemos hacerlo público”.

Trump, que en medio de sus campañas políticas alimentó múltiples conspiraciones de su movimiento político, incluyendo la idea de que el país estaba controlado por las oscuras élites del “Estado profundo”, ahora se está enfrentando a seguidores de Make America Great Again que creen que está ocultando información sobre los asociados de Epstein, que fue hallado muerto en una celda de Nueva York en 2019, antes de ser juzgado por tráfico sexual.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com