Trump elogia a Hitler en privado, según su exjefe de gabinete; ¿qué dice de él?

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento de su campaña a la reelección. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Un nuevo libro relata los elogios de Donald Trump a líderes autoritarios actuales e históricos, como Adolfo Hitler. Se trata de The Return of Great Powers, del periodista de CNN Jim Sciutto, en el que se lee cómo el expresidente republicano dice en privado que, a su parecer, “Hitler hizo cosas buenas”.

Sciutto reveló que estas anécdotas se las contó el general retirado John Kelly, quien fue jefe del gabinete de Trump entre 2017 y 2019. La admiración de Trump hacia Hitler, según Kelly, no se limitaba a sus políticas, sino que encontraba fascinante la lealtad de sus oficiales hacia él.

“Él dijo: ‘Pero Hitler hizo algunas cosas buenas’. Yo dije: ‘¿Qué?’ Y él dijo: ‘Bueno, reconstruyó la economía’. Pero, ¿qué hizo con esa economía reconstruida? Lo volvió contra su propio pueblo y contra el mundo. Y le dije: ‘Señor, nunca se puede decir nada bueno sobre ese tipo’”, dijo Kelly, según el nuevo libro de Sciutto.

Kelly también dijo que Trump lamentó no poder mantener la lealtad de su personal como lo hacía Hitler. “Me preguntaba sobre las cuestiones de lealtad y sobre cómo, cuando le señalé que los generales alemanes como grupo no le eran leales y, de hecho, intentaron asesinarlo varias veces, y él no lo sabía”, dijo el general retirado.

Según Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, Kelly ha quedado “consumido” por el “odio” hacia Trump, por lo que necesita “ayuda profesional”. Sin embargo, la campaña del republicano no ha negado los comentarios sobre Hitler.

Por otro lado, la campaña del presidente demócrata Joe Biden dijo que “esta información confirma que Trump ignoró el Holocausto y los cientos de miles de vidas estadounidenses perdidas en la Segunda Guerra Mundial para elogiar a uno de los dictadores más notorios de la historia. Esto no es liderazgo: es una traición a nuestros valores”.

Según Kelly, otras figuras que han sido admiradas por Trump son el presidente húngaro, Viktor Orbán, a quien considera “un líder fantástico”; el líder norcoreano, Kim Jong-un, a quien se refirió como “una buena persona”; y el presidente ruso, Vladímir Putin.

No es la primera vez que se informa sobre la admiración de Trump por líderes autoritarios. En 2021, otro libro, esta vez escrito por el periodista Michael Bender, también informó de la admiración de Trump por Hitler. En aquella ocasión, el equipo del expresidente rechazó los comentarios.

En el pasado, el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, dijo que a Trump le gusta la mano dura.

“Le gusta tratar con otros grandes, y los grandes como (Recep Tayyip) Erdogan en Turquía pueden encarcelar a la gente y no hay que pedir permiso a nadie. A él le gusta eso”, dijo Bolton.

Sobre esta tendencia, Kelly dice que se debe a que Trump quiere ser como estos líderes autoritarios.

“Todos los presidentes entrantes se sorprenden de tener tan poco poder sin acudir al Congreso, lo cual es algo bueno. Es Civismo 101, separación de poderes, tres poderes iguales del Gobierno. Pero en su caso, le sorprendió no tener poderes de tipo dictatorial para enviar fuerzas estadounidenses a lugares o mover dinero dentro del presupuesto. Y miraba a Putin, a Xi y a ese loco de Corea del Norte como personas que eran como él en términos de ser tipos duros”, le contó el general retirado a Sciutto.

