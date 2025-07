Trump elogia inglés de presidente de Liberia, sin saber que es idioma de su país

El presidente liberiano Joseph Nyuma Boakai. Foto: EFE - MADE NAGI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles el nivel de inglés del presidente de Liberia, Joseph Boakai, a pesar de que es el idioma oficial de este país africano.

“Gracias, y qué buen inglés (...) ¿Dónde aprendiste a hablar de esta forma tan hermosa? ¿Dónde estudiaste? ¿En Liberia?”, preguntó Trump a Boakai, al recibir a cinco presidentes africanos en la Casa Blanca para hablar de comercio, sobre todo de explotación de minerales.

Boakai estaba de espaldas a los medios de comunicación, lo que hacía difícil evaluar su expresión facial, pero su respuesta lacónica denotaba incomodidad. “Sí, señor”, respondió a la última pregunta.

Trump, rodeado de presidentes francófonos de otras naciones de África Occidental, siguió con el tema.

“Pues es muy interesante. Es un inglés hermoso. Hay personas en esta mesa que no hablan ni de cerca tan bien”, comentó el republicano.

Presidente desde 2024, Joseph Boakai estudió en la Universidad de Liberia, en la capital Monrovia, así como en la Universidad estatal de Kansas, en el centro de Estados Unidos.

