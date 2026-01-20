Logo El Espectador
Mundo
América

Trump en rueda de prensa antes de ir a Davos: “Amo Venezuela y espero incluir a Machado”

Ante unos periodistas en la Casa Blanca, el republicano mencionó a la opositora y agregó que las empresas petroleras están listas para trabajar en el país suramericano.

Redacción Mundo
20 de enero de 2026 - 07:19 p. m.
Donald Trump defendió el trabajo que está haciendo ICE, que es “complicado” y se enfrenta a “gente ruda”.
Foto: EFE - GRAEME SLOAN / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló en conferencia de prensa desde la Casa Blanca antes de dirigirse a Davos, donde se encontrará con líderes europeos con quienes ha experimentado tensiones recientes por cuenta de su interés de anexar Groenlandia. Este martes se cumplió un año desde que el republicano asumió su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

Durante la intervención habló de Venezuela, que dijo que es un país que ama, y aseguró que espera encontrar la manera de involucrar a María Corina Machado en lo que está pasando ahora allá. “Ella hizo algo increíble hace unos días”, agregó el republicano, quien también dijo que las compañías petroleras están listas para trabajar en el país suramericano.

Defendió, a la par, el trabajo que está haciendo ICE, que es “complicado” y se enfrenta a “gente ruda”, y en medio de ello arremetió contra Minnesota, donde una mujer fue baleada por esas fuerzas. La peor política, según él, es la de tener una política de puertas abiertas. Añadió que sabe que en Suiza lo están esperando felizmente, en una forma de sarcasmo, dado el tono que ha impulsado con respecto a la isla del Ártico.

Noticia en desarrollo

Por Redacción Mundo

